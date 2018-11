Opperrechter Ginsburg opgenomen in ziekenhuis met drie gebroken ribben. Haar gezondheid wordt nauw in de gaten gehouden door de Democraten

De Amerikaanse opperrechter Ruth Bader Ginsburg is met drie gebroken ribben opgenomen in het ziekenhuis. De 85-jarige Ginsburg was woensdag tijdens haar werk gevallen, maar is toen gewoon naar huis gegaan. ’s Nachts kreeg ze toch last en donderdagochtend besloot Ginsburg alsnog naar het ziekenhuis te gaan.

Ruth Bader Ginsburg in het Hooggerechtshof in Washington. Beeld AFP

De volgende zitting van het Hof begint op 26 november, en gezien haar verleden zal Ginsburg daar gewoon bij aanwezig zijn. Toen ze in 2012 twee ribben brak, heeft ze zich geen dag ziek gemeld, en nadat ze in datzelfde jaar hartproblemen kreeg, was ze ook weer snel aan het werk. Ginsburg heeft bovendien kanker gehad, maar ook toen was ze maar kort afwezig.

Wel moet ze de inauguratie van Brett Kavanaugh missen, de conservatieve rechter wiens aanstelling eerder dit jaar leidde tot een fel gevecht tussen de Democraten en Republikeinen. Het Hof is het hoogste rechtsorgaan van het land, en heeft het laatste woord over zaken als abortus, wapenbezit en de regels rondom verkiezingen. Met de komst van Kavanaugh hebben de conservatieven er met vijf tegen vier stemmen de meerderheid.

Superster

Om die reden wordt de gezondheid van Ginsburg in heel de VS met grote belangstelling in de gaten gehouden en vragen Democraten zich bezorgd af hoe lang ze nog in staat is om aan te blijven. Als zij de komende twee jaar overlijdt of aftreedt, zal president Trump zonder twijfel met een conservatieve opvolger komen – en dan kunnen de conservatieven nog tientallen jaren hun stempel op Amerika drukken. De grote vrees is dat zij zullen proberen Roe v Wade terug te draaien, de uitspraak uit 1973 waarmee het Hooggerechtshof het recht op abortus vastlegde.

De 85-jarige Ginsburg, die in 1993 door president Clinton werd voorgedragen, is de afgelopen jaren bij het progressieve deel van het electoraat uitgegroeid tot een soort superster. Ze heeft de bijnaam ‘Notorious RBG’ gekregen, en er zijn zelfs T-shirts en mokken met haar beeltenis in omloop.

Ginsburg kan echter geen goed meer doen bij de conservatieven, sinds ze enkele maanden voor de presidentsverkiezingen van 2016 aankondigde te emigreren als Donald Trump zou winnen. Later heeft ze hierover gezegd dat ze beter haar mond had kunnen houden. Onlangs kwam er een documentaire over haar leven uit, RBG, en de verfilming van haar levensverhaal, On the Basis of Sex, komt binnenkort uit.