Opperrabbijn geeft Corbyns Labour ervan langs voor haar antisemitisme

Een fan van Jeremy Corbyns Labour. De partij ligt momenteel onder vuur door antisemitische uitspraken van partijleden in het verleden. Beeld EPA

Een dag nadat oud-premier Tony Blair felle kritiek had geuit op zijn partij, is Labour woensdag opnieuw aangevallen. Ditmaal was het de Britse opperrabbijn Ephraim Mirvis die Jeremy Corbyn ter verantwoording riep wegens het antisemitisme binnen de oppositiepartij. Zo’n aanval van een geestelijk leider midden in een verkiezingscampagne is niet eerder voorgekomen.

Wie is Ephraim Mirvis?

De in 2013 aangetreden opperrabijn vertegenwoordigt de congregraties van de 62 orthodoxe synagoges in het Verenigd Koninkrijk. Progressieve en seculiere leden van de joodse gemeenschap hebben in het verleden echter laten weten dat Mirvis niet per se voor hen spreekt. Dat geldt, aan de andere kant van het spectrum, ook voor de meest orthodoxe joden. De 63-jarige vader van vier kinderen staat bekend om zijn tolerante houding met betrekking tot vluchtelingen en om zijn bereidheid om met andere religieuze leiders samen te werken. Hij is bevriend met aartsbisschop Justin Welby. Twee jaar geleden baden de twee samen bij de Westmuur in Jerusalem. De in het Zuidafrikaanse Johannesburg geboren Mirvis, tussen 1985 en 1993 de hoogste rabbijn in Ierland, is geen voorstander van het homohuwelijk.

Ephraim Mirvis is opperrabbijn van het Verenigd Koninkrijk. Beeld EPA

Wat heeft hij gezegd?

In The Times heeft hij geschreven dat een groot deel van de joden in het Verenigd Koninkrijk een regering-Corbyn met angst tegemoet zien. Hij waarschuwde dat ‘de ziel van de natie’ op het spel staat. ‘Wat gaat er gebeuren met de Joden en Judaïsme in Groot-Brittannië als Labour de nieuwe regering mag vormen?’, is een vraag die hij tijdens zijn reizen door het land vaak heeft horen stellen. Volgens hem heeft Corbyn toegestaan dat ‘het gif van antisemitisme zich in de partij heeft geworteld’. ‘De partijleiding heeft nooit ingezien dat haar falen niet iets procedureels is dat kan worden opgelost door extra medewerkers en procedures. Het is een falen om dit niet te zien als een menselijk, maar als een politiek probleem. Het is een cultureel falen’, zo beweert de geestelijke leider. Corbyn is naar zijn idee ongeschikt als premier.

Heeft hij een punt?

Sinds Corbyn in 2015 aantrad wordt Labour geplaagd door antisemitisme-aantijgingen. Het is niet zo dat de leider daar persoonlijk van wordt beticht, maar dat hij wel, zeker in het begin, te slap heeft opgetreden tegen antisemitische uitlatingen door leden of zelfs kamerleden van de arbeiderspartij. Het gaat hier niet om legitieme kritiek op het Israëlische beleid jegens de Palestijnen, maar om kwetsende generalisaties over Joden, bijvoorbeeld dat ze wreed, gierig of moordlustig zijn. Het gaat nogal eens gepaard met kwetsende verwijzingen naar de Holocaust en met samenzweringstheorieën waarin Joodse bankiersfamilies zoals de Rothchilds een centrale rol spelen. Er is nu een onderzoek naar de partij gaande door de Britse mensenrechtencommissie. In haar manifest heeft Labour voorgesteld deze commissie te versterken en ‘echt’ onafhankelijk te maken.

Wat waren de reacties?

Tijdens de presentatie van het Race & Faith-manifest heeft Corbyn herhaald dat er voor geen enkel soort racisme plek is binnen zijn partij en zich niet te herkennen in het door Mirvis geschetste beeld. Woensdagavond, bij een televisie-interview, weigerde hij excuus aan te bieden voor het leed dat door het onderhavige antisemitisme is veroorzaakt. Hij kreeg steun van Labours Lord Dubs, die in 1939 op zesjarige leeftijd op de vlucht voor de nazi’s met de ‘Kindertransporten’ naar Engeland was gekomen. Het Hogerhuislid vond dat de opperrabijn ‘te ver was gegaan’ en zei dat Corbyn absoluut geen antisemiet is. Corbynista’s hebben de tegenaanval ingezet. ‘De opperrabbijn is een Boris Johnson-supporter,’ tweette Guardian-commentator Holly Rigby bijvoorbeeld, ‘hij is ook een onkritische aanhanger van Netanyahu en van de gewelddadige onderdrukking van de Palestijnen.’

Wat betekent het voor de verkiezingscampagne?

Reeds vanaf het begin van deze grimmige verkiezingscampagne wordt Corbyn achtervolgd door de aantijgingen. De Labour-leider kreeg er zelfs een vraag over na een toespraak bij de werkgeversorganisatie. Ook bij televisiedebatten komt het steevast ter sprake. Na een van die debatten zorgde het zelfs voor een ruzie tussen de Conservatieve minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab en Labours transportwoordvoerder Andy MacDonald. Het liep zo hoog op dat laatstgenoemde de term ‘Kut-Tory’ bezigde. De Conservatieven moeten oppassen om er politiek voordeel mee te behalen, omdat ze zelf aanhikken tegen een onderzoek naar ‘islamofobie’. Binnen de Conservatieve Partij wordt er soms op ongenuanceerde wijze gesproken over de Islam. Het leidt geen twijfel dat de antisemitismediscussie de electorale kansen schaadt van Labour, dat traditioneel goede banden onderhoudt met de Joodse gemeenschap.