Oppermachtige Van Dijk wint derde wereldtitel tijdrijden op WK in Australië

Ellen van Dijk op het podium in de regenboogtrui en met haar gouden medaille na het behalen van haar derde wereldtitel tijdrijden in het Australische Wollongong. Beeld via REUTERS

Het zilver was voor de Australische Grace Brown, die 12 seconden toegaf. Marlen Reusser, de Zwitserse die Van Dijk vorige maand nog van de Europese titel afhield, was 41 seconden langzamer dan de Nederlandse en kwam niet verder dan brons.

De 35-jarige Van Dijk had zich fysiek terdege voorbereid op de WK-tijdrit in Wollongong. Maar meer nog weet ze haar zondag veroverde derde wereldtitel aan het mentale aspect. ‘Ik had een mooi jaar achter de rug in de regenboogtrui. Dit was eigenlijk niet mijn parcours. Ik dacht: ik geef alles en het podium halen zou mooi zijn’, vertelde Van Dijk nadat ze haar vorig jaar in Brugge veroverde titel met succes had verdedigd. In Florence was ze in 2013 al eens de beste van de wereld geweest.

Van Dijk was eerder naar Australië afgereisd dan concurrentes als de Australische Grace Brown, de Zwitserse Marlen Reusser en Annemiek van Vleuten, die alle drie nog de Vuelta voor vrouwen hadden gereden. ‘Ik heb me goed voorbereid met mijn coach Josu Larrazabal en mijn vriend Benjamin. Maar ik heb steeds gedacht: lukt het niet, dan heb ik nog steeds een mooi jaar gehad’, aldus Van Dijk, die eerder dit jaar ook een nieuw werelduurrecord vestigde.

Van Vleuten zevende

Olympisch tijdritkampioen Annemiek van Vleuten, die in 2017 en 2018 de wereldtitel veroverde, had niet de goede dag waarop ze vooraf had gehoopt. Ze kon zich niet met de besten meten en werd zevende. Op Twitter sprak Van Vleuten (39) haar verbazing uit over haar tegenvallende presteren. ‘Zeker niet mijn beste dag op de fiets helaas’, schreef ze. ‘Geen idee waarom ik niet de kracht had die ik normaal heb in een tijdrit.’

By far not my best day on the bike unfortunately :(. No idea why I did not had the power I have normally in a TT. — Annemiek van Vleuten (@AvVleuten) 18 september 2022

Shirin van Anrooij ging als eerste Nederlandse van start. Ze eindigde als dertiende in het klassement. Ze werd wel tweede bij de beloften. De Italiaanse Vittoria Guazzini, die in juli bij de EK nog was geklopt door Van Anrooij, was de snelste bij de rensters onder 23 jaar.