Opnieuw zware straffen voor leden extreemrechtse Proud Boys voor aandeel in bestorming Capitool

De vrijdag door de rechter tot 10 jaar cel veroordeelde Dominic Pezzola (midden met politieschild) tijdens de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 in Washington. Beeld AP

Ethan Nordean (33), die op 6 januari de mars van de groep leidde, kreeg 18 jaar wegens opruiende samenzwering. Dominic Pezzola (46) kreeg 10 jaar wegens het aanvallen van de politie. Hij werd vrijgesproken van opruiende samenzwering.

Tijdens de bestorming vocht hij met agenten en sloeg hij met een schild van de oproerpolitie een ruit in, waardoor de betogers het Capitool konden binnentreden. Op een selfie was te zien hoe Pezzola op 6 januari een ‘overwinningssigaar’ rookte in het Capitool. Tijdens de zitting toonde de voormalige marinier enig berouw, maar nadat de rechter uitspraak had gedaan en de zaal had verlaten, riep hij: ‘Trump heeft gewonnen!’

De straffen vielen lager uit dan de aanklagers hadden geëist. Die wilden 27 en 20 jaar cel voor respectievelijk Nordean en Pezzola.

De Proud Boys zagen zichzelf als soldaten voor president Trump en maakten deel uit van de voorhoede die het Capitool bestormde. Donderdag werden de militieleden Joe Biggs en Zachary Rehl al veroordeeld tot 17 en 15 jaar. Volgende week volgt de uitspraak tegen de voormalige leider, Enrique Tarrio. Hij riskeert een gevangenisstraf van 33 jaar