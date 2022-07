Opnieuw waarschuwing voor publieke omroep: ‘Bestel is gedateerd, vooral jongeren dreigen af te haken’

Het Mediapark in Hilversum. Beeld ANP

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) ‘moet nu in transitie, anders keert de wal het schip’, waarschuwt het Commissariaat voor de Media (CvdM) in een rapport dat dinsdag is verschenen. Met het huidige bestel, waarbij omroepen gemakkelijk binnenkomen en moeilijk weer naar buiten te krijgen zijn, dreigt de NPO de boot te missen, aldus het CvdM, dat toezicht houdt op de Mediawet.

Als er nu niets verandert, voorspelt de toezichthouder dat er steeds meer omroepen toetreden met minder maatschappelijke binding, de journalistieke kwaliteit van het media-aanbod verder onder druk zal komen te staan, en jongeren definitief zullen afhaken, waardoor de relevantie van de NPO als geheel afbrokkelt.

Publieke omroep sluit niet langer aan

De NPO sluit niet langer aan bij de huidige maatschappij vanwege drie ontwikkelingen, schrijft de toezichthouder. De eerste is maatschappelijk: het omroepbestel stamt uit de tijd van verzuiling, met de NCRV en de VPRO voor de protestanten, de KRO voor de katholieken, de VARA voor de socialisten, en de AVRO was neutraal. Maar in de huidige versplinterde maatschappij is van dergelijke overzichtelijke stromingen geen sprake meer.

De tweede is technologisch. Televisie is minder belangrijk geworden in tijden van YouTube. Daarmee samen hangt de derde ontwikkeling: die van de markt. Tot 1987 waren er in Nederland twee publieke netten en geen commerciële. Nu hangt er een fusie in de lucht tussen de commerciële giganten Talpa en RTL, en is er buitenlandse concurrentie in de vorm van streamingdiensten als Netflix en HBOMax.

In de huidige vorm is de NPO niet in staat adequaat te reageren op deze verschuivingen, stelt het CvdM, die de centrale rol van omroepen als een van de oorzaken noemt. Zij zouden vanuit hun eigen belang denken, bijvoorbeeld door een slecht lopend programma niet te schrappen omdat ze daardoor invloed inleveren.

Toegang te makkelijk

Ook het soepele deurbeleid helpt niet. Om toegang te verkrijgen, heeft een omroep nu 50 duizend handtekeningen nodig en moet het ‘een stroming’ in de maatschappij vertegenwoordigen. Door het toenemende aantal omroepen – dit jaar kwamen daar Ongehoord Nederland en Omroep Zwart bij – wordt de NPO organisatorisch almaar complexer. ‘De voordeur staat wagenwijd open, maar de achterdeur is potdicht’, zegt CvdM-voorzitter Renate Eringa daarover in Trouw.

De politiek is hier al mee bezig. Staatssecretaris Gunay Uslu (Media) schreef vorige maand in een brief aan de Kamer een adviescollege op te willen zetten, dat nieuwe toelatings- en verantwoordingscriteria zal voorstellen. Die zullen toetreding naar verwachting moeilijker maken.

Tegelijkertijd is er het huidige bestel nauwelijks ruimte om een disfunctionerende omroep ter verantwoording te roepen, stelt het CvdM verder. Deze week maakt de directie van de NPO bekend of Ongehoord Nederland vanwege het verspreiden van onjuiste informatie een boete krijgt, maar dat zou een unicum zijn.

Verlies jongere kijkers

De taken binnen de NPO zijn daarnaast niet helder verdeeld. De directie is verantwoordelijk voor een pluriform media-aanbod, dat informatie, cultuur en educatie bevat. Als zij meent dat daar geen sprake van is, kan de NPO een omroep dwingen samen te werken met een onafhankelijke producent. Daardoor is het onvermijdelijk dat de directie zich ook bemoeit met de inhoud van programma’s. Maar volgens de Mediawet is dat een taak van de omroepen.

Het CvdM noemt nog een spanning: omroepen die zichzelf willen onderscheiden, bijvoorbeeld door hun programma’s aan te bieden op YouTube, worden daarin beperkt door de NPO, omdat die zich op de markt wil profileren als één sterk merk, met platforms als NPO Start. De publieke omroep dreigt daardoor jongere kijkers te verliezen.

Als aanbeveling schrijft de toezichthouder dat burgers directer invloed moeten krijgen op de programmering dan nu. Bijvoorbeeld via een landelijk programmabeleidbepalend orgaan, waaraan burgers deelnemen, of via een burgerberaad. Het CvdM laat zich er niet over uit of omroepen dan kunnen verdwijnen. Gezien de plannen van staatssecretaris Uslu om nieuwe toelatings- en verantwoordingscriteria voor omroepen in te stellen, is de kans op een gecentraliseerde publieke omroep zonder omroepen, het zogenaamde BBC-model, klein.

Macht omroepen moet kleiner

Om de macht van de omroepen in te perken, pleit het Commissariaat ervoor dat onafhankelijke producenten, die nu nog vaak afhankelijk zijn van die omroepen, zich kunnen inschrijven bij een volledig open procedure voor specifieke programma's.

Arjan Lock, voorzitter van het College van Omroepen (CvO) en de Evangelische Omroep (EO), is kritisch. ‘Het rapport van het Commissariaat benoemt een aantal herkenbare punten die beter kunnen’, zegt hij. ‘In de oplossingsrichtingen worden echter afslagen gemaakt die haaks staan op wat de maatschappij van ons vraagt.’ Met welke oplossingsrichtingen hij het oneens is, maakt hij niet duidelijk.

Frederieke Leeflang, bestuursvoorzitter van de NPO, heeft het rapport met meer instemming gelezen. ‘Dat er iets moet veranderen aan het publieke bestel, vinden wij ook. Het is nu niet beheersbaar’, zegt zij. De publieke omroep gaat eerst praten met de omroepen en betrokken partijen, ‘om daarna de dialoog aan te gaan met de onafhankelijke commissie.’

Het CvdM is niet de eerste instantie die zich recent heeft uitgelaten over de staat en toekomst van de NPO. Op 7 juni bekritiseerde de Ombudsman van de NPO, Margo Smit, een gebrek aan transparantie bij het opleggen van sancties aan oproepen, in een rapport over de nieuwe omroep Ongehoord Nederland.