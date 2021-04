Opnieuw vriendjespolitiek in Downing Street? Johnson ‘verhelderde belastingprobleempjes’ stofzuigertopman Dyson

Topondernemer James Dyson. Beeld AP

‘James, ik ben de First Lord of the Treasury (officiële benaming Britse premier, red.) en je kunt ervan uitgaan dat je alle steun krijgt die je nodig hebt.’ Dat was het laatste bericht in een dialoog tussen de premier en de bekende ondernemer. De sms’jes kwamen via een lekkende rijksambtenaar in het publieke domein. Of er een direct verband bestaat tussen Dysons hernieuwde status als resident van het Verenigd Koninkrijk is niet bekend.

De berichten dateren uit de begindagen van de pandemie toen Johnson de multimiljardair had ingeschakeld om beademingsapparatuur te ontwikkelen waarmee coronapatiënten konden worden behandeld. Dyson zou moeite hebben gehad met een bepaalde belastingregeling die slecht uitvalt voor in het buitenland residerende werknemers, die tijdelijk op Britse bodem werken. Deze hindernis zou worden verwijderd.

Speciale toegang

Volgens Dyson, wiens superyacht afgelopen dagen voor de kust van Cornwall is gesignaleerd, was het sms-verkeer bedoeld om opheldering te krijgen over bepaalde belastingregels. In het Lagerhuis beweerde ook Boris Johnson dat er niets illegaals heeft plaatsgevonden. Er wordt nu druk gezocht naar het lek. Johnson is aangeraden om een nieuw telefoonnummer te nemen, omdat hij te gul is geweest met zijn huidige nummer.

De affaire-Dyson heeft de indruk versterkt dat bepaalde topondernemers speciale toegang hebben tot de hoogste politici van het land. Oud-premier David Cameron heeft bij de regering lobbywerk verricht voor de omgevallen Greensill-bank, terwijl minister van Volksgezondheid Matt Hancock een overheidscontract voor het maken van coronatestbuisjes bleek te hebben uitgedeeld aan een bevriende kroegeigenaar.

Eerder deze week besloot de Britse premier om toch geen dagelijkse tv-persconferentie met zijn officiële woordvoerder Allegra Stratton uit te zenden. Om deze uit het Witte Huis afkomstige traditie mogelijk te maken, werd de persruimte van Downing Street voor liefst 3 miljoen euro verbouwd door een Russische firma. De reden van de afgelasting is onbekend, mogelijk zijn er te veel lastige vragen.