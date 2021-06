Opnieuw vijf tegenstanders van president Ortega opgepakt in aanloop naar verkiezingen Nicaragua

President Daniel Ortega Beeld AFP

De afgelopen weken zijn al vaker leden van de oppositie gearresteerd op bevel van Ortega’s veiligheidsapparaat. Onder hen zijn zeker vier mede-presidentskandidaten. Ook kritische journalisten werden de afgelopen weken door de autoriteiten ondervraagd. Onder de vijf nieuwe arrestanten zijn mensen die de eerdere arrestaties van tegenstanders van Ortega hadden veroordeeld als een aanval op de democratie.

De politie liet zondag in een verklaring weten dat Dora Maria Tellez en Ana Margarita Vigil Guardian, twee leiders van de oppositiepartij Unamos in detentie zijn geplaatst. Enkele uren later werd ook de arrestatie bekend van partijvoorzitter Suyen Barahona Cuan en vicevoorzitter van Unamos, Hugo Torres. Volgens een politieverklaring loopt er tegen de arrestanten een onderzoek ‘naar het plegen van handelingen die de onafhankelijkheid, soevereiniteit en zelfbeschikking ondermijnen, en wegens het aanzetten tot buitenlandse inmenging in binnenlandse aangelegenheden’.

De autoritaire president Ortega (75) is al sinds 2007 aan de macht. Zijn echtgenote, Rosario Murilla, is aangesteld als vicepresident. De regering treedt al verscheidene jaren steeds harder op tegen andersdenkenden. In 2018 werden demonstraties met veel geweld neergeslagen, met meer dan 300 doden tot gevolg. Zeker 100.000 Nicaraguanen zijn sindsdien gevlucht.

Tegenstanders onderdrukken

Op 7 november is Ortega kandidaat voor een vierde termijn als president. Afgelopen december voerde zijn regering een controversiële veiligheidswet in, op basis waarvan zijn tegenstanders nu worden opgepakt. Volgens de oppositie is de wet vooral bedoeld om politieke tegenstanders van Ortega te onderdrukken. Met de recente arrestaties zijn er sinds 2 juni nu al twaalf oppositieleiders in Nicaragua opgepakt, waarvan er vier kandidaat zijn voor de presidentsverkiezingen in november.

De VS reageerden eerder deze maand al fel op de arrestaties. Volgens minister Blinken van Buitenlandse Zaken is Ortega ‘bang voor vrije en eerlijke verkiezingen’. ‘President Ortega bewijst hiermee dat hij een dictator is’, stelde de Amerikaanse topdiplomaat Julie Chung. ‘De internationale gemeenschap kan niet anders dan hem ook als zodanig te behandelen.’