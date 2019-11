Opnieuw vijf doden in VS na gebruik e-sigaret

Beeld Simon Lenskens

Ook zijn er al 2.290 patiënten in het ziekenhuis beland na het gebruik van zo’n e-sigaret. In een elektronische sigaret zit geen tabak, maar wel vloeistof met nicotine. Een e-sigaret bestaat uit een batterij, een vloeistofreservoir en een verdampingselement (een soort gloeidraad die de vloeistof met nicotine laat verdampen). Er is dus geen sprake van het ‘roken’ van tabak, maar wel van het inhaleren van damp met nicotine en een smaakje.

Waardoor de patiënten ziek worden, of zelfs overlijden, is nog niet helemaal duidelijk. Mogelijk is niet de e-sigaret de boosdoener, maar het spul dat mensen in het apparaat stoppen. De FDA liet weten dat veel slachtoffers THC hadden gebruikt met hun e-sigaret. THC is de werkzame stof in cannabis. Tegelijkertijd trof de FDA een hoge concentratie vitamine-E-acetaat aan in de gerookte waar, een verbinding tussen vitamine E en azijn. Er wordt nog onderzocht of deze stoffen de gezondheidsklachten veroorzaakt kunnen hebben.

Patiënten melden zich in een ziekenhuis met ernstige ademhalingsproblemen, moeten vaak overgeven, en overlijden in sommige gevallen. Wat het voor de autoriteiten lastig maakt om te achterhalen wat precies de oorzaak van hun gezondheidsproblemen is, is dat zij niet willen of kunnen vertellen wat ze precies hebben gebruikt. De inhoud voor de e-sigaret kopen zij vaak op straat, waardoor de samenstelling van het product moeilijk is te achterhalen.

De Amerikaanse president Trump vergadert vrijdag over de e-sigaretten, waarna hij mogelijk nieuwe maatregelen afkondigt. Eerder al verboden de Verenigde Staten e-sigaretten met een smaakje.

Nederland

De e-sigaret is in Nederland al aan vrij strenge regels gebonden. Ook binnen Europa gelden regels voor de verdamper. Na onderzoek van het RIVM in 2015, waaruit bleek dat de e-sigaret niet het onschadelijke alternatief is voor de sigaret, zijn regels aangescherpt. Sinds 2016 geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar, er mag een beperkte hoeveelheid nicotine in de capsules en producenten mogen alleen reclame maken bij speciaalzaken en tabakswinkels. De in Amerika populaire nicotineverdamper Juul, die een hoog nicotinegehalte heeft, is in Nederland verboden.

Staatssecretaris Blokhuis heeft verdere maatregelen aangekondigd in zijn preventieakkoord. Vanaf volgend jaar moet ook de e-roker de kroeg verlaten voor zijn nicotineconsumptie. Overal waar het rookverbod geldt, gaat dit ook gelden voor e-sigaretten. Twee jaar later krijgen de e-sigaretten ook neutrale verpakkingen.