Opnieuw verkiezingen in Bolivia, Morales niet welkom als kandidaat

Aanhangers van de afgezette president Morales protesteren donderdag in La Paz. Beeld EPA

Terwijl beide kampen donderdag onderhandelden om een einde te maken aan de politieke chaos, claimde Morales vanuit Mexico dat hij nog steeds de wettige president is. Deze week vertrok hij plotseling uit Bolivia nadat de militaire top hun steun voor hem introk.

‘Het parlement moet mijn aftreden afwijzen of goedkeuren’, aldus Morales in een interview met het persbureau AP. ‘Anders kan ik zeggen dat ik nog steeds de president ben.’ Zijn partij MAS heeft een meerderheid in beide kamers van het parlement. Morales, die claimt het slachtoffer te zijn geweest van een staatsgreep, vindt dat de VN en de paus moeten bemiddelen in Bolivia.

Hoewel sommige parlementariërs ontkenden dat er een akkoord was bereikt, sprak de voorzitter van de Senaat over ‘een historische dag’. ‘Oppositie en regering werden het eens om nieuwe verkiezingen zo snel mogelijk te laten plaatsvinden’, aldus Mónica Eva Copa Murga, een partijgenoot van Morales.

Interim-president Jeanine Áñez bij de benoeming van de nieuwe bevelhebber van het leger, generaal Carlos Orellana. Ze probeert snel het machtsvacuüm op te vullen na het plotselinge vertrek van president Morales. Beeld AFP

Machtshonger

Volgens de Grondwet moeten er binnen drie maanden nieuwe verkiezingen worden gehouden. Interim-president Jeanine Áñez, die sinds dinsdag in functie is, verklaarde eerder al te willen samenwerken met MAS maar benadrukte dat Morales niet welkom is als presidentskandidaat. ‘Hij voldoet niet aan de eisen om kandidaat te zijn voor een vierde ambtstermijn’, aldus Áñez.

Volgens de interim-president is de politieke chaos in het land te wijten aan de machtshonger van Morales. Hij deed toch mee aan de onlangs gehouden presidentsverkiezingen, hoewel de uitkomst van een referendum in 2016 een nieuwe ambtstermijn verbood. De hoogste rechters, aanhangers van Morales, maakten zijn kandidatuur toch mogelijk. Vervolgens claimde hij de overwinning, maar de oppositie beschuldigde hem van fraude.

Donderdag demonstreerden aanhangers van Morales in de Boliviaanse stad La Paz. Ze vroegen om de terugkeer van de oud-president die politiek asiel heeft gekregen in Mexico. De interim-regering onderhandelt met MAS over een eventuele terugkeer van Morales. Áñez probeert ondertussen haar positie te verstevigen. Zo benoemde ze een nieuwe legerbevelhebber en stelde ze ministers aan.

Leden van de Militaire Politie donderdag in de straten van La Paz tijdens een demonstratie van aanhangers van de vertrokken president Evo Morales. Beeld AFP

Steun Rusland en de VS

Een opsteker voor Áñez was de steun van Rusland. Moskou was een belangrijke bondgenoot van Morales, maar de regering-Poetin erkent haar nu als de nieuwe president. Ook de VS, Brazilië, Colombia, Groot-Brittannië en Duitsland hebben dit gedaan. De steun van deze landen zou de partij van Morales hebben overgehaald om zich niet te verzetten tegen het interim-presidentschap van Áñez.

Morales beschuldigde Washington er donderdag van achter zijn afzetting te zitten. Hij had sinds zijn aantreden in 2006 een moeilijke relatie met de VS en noemde het land ‘de grote samenzweerder’. Hij steunde de oorlog tegen drugshandel in Zuid-Amerika niet en zette in 2008 de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA Bolivia uit.