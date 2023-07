Opnieuw verbranding koran in Stockholm, Zweden en Denen willen kijken of wet aangepast kan worden

Bij het Zweedse parlement in Stockholm werd maandag een koran verbrand. Beeld ANP / EPA

De activist die bij het Zweedse parlement een koran verbrandde was Salwan Najem. Hij kreeg hulp van de christelijke Iraakse migrant Salwan Momika, die betrokken was bij twee eerdere koranacties in Stockholm. Momika verbrandde een koran bij een moskee en scheurde bij de Iraakse ambassade bladzijden uit het boek.

De combinatie van de vele media-aandacht voor de koranacties en de mogelijke gevolgen voor de Navo-toetreding van Zweden heeft een ideaal platform gecreëerd voor anderen die de schijnwerpers zoeken met het vernielen van religieuze geschriften. Afgelopen vrijdag dreigde een vrouw voor de Israëlische ambassade in Stockholm een exemplaar van de torah te verbranden om aandacht te vragen voor kinderrechten. Uiteindelijk verbrandde ze een blanco stuk papier. Voor de komende weken zijn zowel in Zweden als Denemarken aanvragen voor nieuwe acties ingediend.

Beide Scandinavische landen zijn op zoek naar manieren om de acties tegen te houden. De Deense regering wil koranverbrandingen bij ambassades gaan verbieden, zo heeft minister van Buitenlandse Zaken Lars Løkke Rasmussen aangekondigd. Hoe dit juridisch moet worden geregeld, is nog onduidelijk.

‘Het feit dat we hier in Denemarken en in het buitenland laten zien dat we er iets aan willen doen, zal hopelijk voor de-escalatie zorgen’, zei Rasmussen maandag, na een ingelaste vergadering van de buitenlandcommissie in het Deense parlement. ‘Het is niet dat we gedwongen worden iets te doen, maar we zijn tot de slotsom gekomen dat het in ons aller belang is’, aldus de minister. ‘We moeten niet gaan zitten afwachten tot de situatie explodeert.’ De afgelopen weken organiseerde een extreem-rechtse Deense groep verscheidene koranverbrandingen bij buitenlandse ambassades in Kopenhagen.

Woede in het buitenland

De acties hebben tot woede en onbegrip geleid in diverse landen met een grote moslimgemeenschap, waaronder Irak, Iran, Egypte en Turkije. Donderdag staken betogers in de Iraakse hoofdstad Bagdad de Zweedse ambassade in brand. De Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC) riep de twee Scandinavische landen op iets te doen tegen de koranverbrandingen en zich niet te verschuilen achter de vrijheid van meningsuiting. Dat is niet eenvoudig: zowel in Denemarken als in Zweden valt het verbranden van religieuze teksten daaronder.

Volgens Rasmussen is juridisch ingrijpen gerechtvaardigd, omdat de acties een gevaar vormen voor de Deense belangen en de veiligheid van Denen. Hij kon nog niet zeggen hoe het wetsvoorstel eruit komt te zien. Wel moeten ook andere religieuze boeken onder de regeling komen te vallen. Het is niet de bedoeling opnieuw een wet tegen blasfemie in te voeren, zei Rasmussen. Volgens de minister draaien ambtenaren op het ministerie van Justitie overuren om met een goede oplossing te komen.

Ook de Zweden kijken of de wet kan worden aangepast, zodat de politie meer ruimte krijgt om aanvragen voor nieuwe koranacties af te wijzen. Zondag sprak de Zweedse premier Ulf Kristersson met zijn Deense collega Mette Frederiksen over het probleem. Op Instagram repte hij van ‘de ernstigste veiligheidssituatie sinds de Tweede Wereldoorlog.’

Rasmus Paludan

De huidige reeks koranverbrandingen is voor een groot deel terug te voeren op de extreem-rechtse activist Rasmus Paludan, kind van een Deense moeder en een Zweedse vader. Hij begon vijf jaar geleden in de Deense hoofdstad Kopenhagen met koranmanifestaties in migrantenwijken. Vaak stopte hij eerst een aantal plakken ontbijtspek tussen de bladzijden, waarna hij het voor moslims heilige boek op een wegwerpbarbecue legde en het met behulp van spiritus in brand stak. In 2019 leidden de acties tot rellen in Kopenhagen en kreeg Paludan een tijdelijk verbod aan zijn broek. Ook werd hij veroordeeld voor haatzaaien.

Vorig jaar herhaalde de anti-islamactivist zijn kunstje in verscheidene Zweedse steden. Daarop braken hevige rellen uit. Er vielen tientallen gewonden, waarvan drie door een politiekogel. Toch kreeg Paludan in februari weer toestemming voor een koranverbranding, ditmaal bij de Turkse ambassade in Stockholm, waar hij actie voerde voor de vrijheid van meningsuiting. Dit incident leidde ertoe dat Turkije de gesprekken over de Zweedse Navo-toetreding tijdelijk staakte.

De Zweedse politie wees daarna nieuwe aanvragen voor koranverbrandingen af, met het argument dat ze een gevaar vormden voor de veiligheid. De rechter floot de politie echter terug: demonstraties mogen alleen worden verboden als er een direct gevaar dreigt voor de openbare orde.