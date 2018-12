Opnieuw vacature vrij in kabinet-Trump: Ryan Zinke stapt op als minister van Binnenlandse Zaken

Zinke en de natuur

Ryan Zinke had een opgezette beer in zijn bureau in Washington, en koppen van een bizon en een eland. De Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken was dus de juiste man om namens president Trump de regels voor de jacht op federaal land te herzien. Zoals eerder dit jaar in Alaska.

Ook het weidse land van Bears Ears in het westen van de Verenigde Staten moest eraan geloven. Onze correspondent Michael Persson toog afgelopen zomer naar Bears Ears. Lees zijn verhaal hier terug.

De Amerikaanse president Donald Trump gaat rigoureus snijden in twee uitgestrekte nationale natuurgebieden in Utah om de ontwikkeling in die staat te stimuleren. Hij jaagt hiermee de oorspronkelijke bewoners en milieuactivisten tegen zich in het harnas.