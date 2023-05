Opnieuw twee explosies in Rotterdam, dit jaar al meer dan vijftig ontploffingen

Politie doet onderzoek naar een explosie eind vorige maand aan de Strevelsweg in Rotterdam-Zuid. In verschillende wijken van de stad zijn afgelopen weken incidenten met explosieven geweest. Beeld ANP

De eerste ontploffing in Rotterdam vond rond 1.30 uur plaats in een portiekflat aan de Bilderdijkstraat. Het portiek raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden.

Tegen 5.00 uur ontplofte er een explosief bij een woning aan de Olmendaal in Rotterdam-Zuid. Daarbij ontstond veel rook, aldus de politie. Een aantal mensen werd daarom onderzocht door ambulancepersoneel.

De regio Rotterdam heeft de afgelopen maanden te maken met een groot aantal explosies. Dit jaar waren er al meer dan vijftig ontploffingen en dat zijn er meer dan in heel vorig jaar, blijkt uit cijfers van de politie. Politiechef Fred Westerbeke stelde begin deze maand in Nieuwsuur dat de explosies voornamelijk te maken hebben met conflicten in het drugsmilieu. Er zijn veiligheidsmaatregelen genomen, zoals extra toezicht, en de politie heeft de opsporingscapaciteit uitgebreid.

Vrijdagochtend werden drie jongeren van 17, 18 en 20 jaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een brandstichting en een explosie eind april, beide bij een toko op de Crooswijkseweg in Crooswijk. Inmiddels zijn er zo’n 45 verdachten aangehouden voor het buitensporige geweld, zoals explosies en schietpartijen, zo meldde de politie vrijdag.

Ook in Amersfoort ontploffingen

Ook in Amersfoort vond in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosie bij een woning plaats, meldt de politie. Hetzelfde huis op de Liendertseweg was vermoedelijk een nacht eerder ook al doelwit. Van dat incident was toen geen melding gemaakt.

Dit zou dan de derde ontploffing in een week tijd in Amersfoort zijn. In de nacht van woensdag op donderdag werd naar een woning elders in de stad, aan de Vuursteenberg, een brandend voorwerp gegooid, waarna een explosie volgde. Niemand raakte gewond.