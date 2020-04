Opnieuw Turkse hongerstaker (28) overleden

De kist van Helin Bölek, die op 28-jarige leeftijd overleed na een hongerstaking van ruim negen maanden. Beeld AP

Drie weken geleden overleed de 28-jarige muzikant Helin Bölek na een hongerstaking van ruim negen maanden. Zij voerde haar actie thuis in Istanbul, uit solidariteit met de tien leden, fans en advocaten van de linkse folkgroep die in de gevangenis weigeren te eten ‘tot de dood erop volgt’. Zij eisen dat er een eind komt aan de overheidsmaatregelen tegen de groep en aan de levenslange gevangenisstraf van sommige leden en fans.

‘Twee dagen geleden had Mustafa nog met zijn ouders gebeld’, zegt Betül Varan (27) uit Etten-Leur, dwarsfluitiste van Grup Yorum. ‘Hij zei dat hij bijna niet meer kon ademen en dat zijn handen en voeten blauw waren. Vanwege de corona konden zijn ouders hem niet bezoeken.’

Levenslang

Koçak, een fan van Grup Yorum, was veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de ontvoering van openbaar aanklager Mehmet Selim Kiraz in 2015. Kiraz kwam om het leven tijdens de bevrijdingsoperatie door de politie. Koçak heeft altijd ontkend.

Betül Varan werd ruim twee jaar geleden samen met Koçak gearresteerd. In 2016 was de Brabantse studente rechten naar Turkije gegaan om zich aan te sluiten bij de politiek geëngageerde muziekgroep. Een jaar later kwam haar twee jaar jongere zus Bergün haar achterna. Ook zij werd lid van Grup Yorum; ook zij belandde in de cel.

Beiden kwamen vorig jaar op vrije voeten, maar Bergün werd in november opnieuw opgepakt. Begin dit jaar ging zij in de gevangenis veertig dagen lang in hongerstaking.

Het in 1985 opgerichte Grup Yorum ligt al jarenlang in de clinch met de autoriteiten, die de muzikanten verdenken van banden met de extreem-linkse terreurgroep DHKP/C. De band heeft in liedjes haar sympathie betuigd met gevangen leden van de organisatie. Gewoonlijk gaan de teksten van de groep vooral over de strijd tegen kapitalisme en imperialisme.

Sinds de mislukte coup in Turkije van juli 2016 mag de band niet langer optreden. De politie deed vele malen een inval in het door de band en aanhangers beheerde cultureel centrum Idil in Istanbul.