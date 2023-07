Opnieuw tienduizenden demonstranten in Israël, vierdaagse protestmars aangekondigd

Demonstranten steken takken in brand op straat in Tel Aviv. Beeld AP

Op de aangekondigde ‘Dag van Nationaal Verzet’ gingen opnieuw tienduizenden mensen de straat op, zwaaiend met Israëlische vlaggen. Vooral in Jeruzalem en Tel Aviv waren ondanks de hittegolf veel mensen op de been, die onder meer snelwegen en treinstations blokkeerden. De politie zette waterkanonnen in en arresteerde zeker 45 mensen. Volgens de lokale krant The Jerusalem Post raakte één demonstrant ernstig gewond.

In Jeruzalem verzamelden zo’n tweeduizend mensen zich voor het Hooggerechtshof, het doelwit van de omstreden hervormingen. In Tel Aviv viel een groep demonstranten ‘s ochtends het beursgebouw binnen, waar ze met nepgeld rondstrooiden als symbool voor de corruptie in het land. Buiten het pand staken mensen rookbommen af en scandeerden leuzen als ‘red onze startup-natie’ en ‘dictatuur zal de economie doden’.

De demonstranten zien de geplande hervormingen als een bedreiging voor de Israëlische democratie. Als het wetsvoorstel ook door de laatste stemmingen komt, verliest het Hooggerechtshof de bevoegdheid om regeringsbesluiten tegen te houden die het onredelijk acht. Volgens de regering is het ondemocratisch dat niet-gekozen rechters zich nu bemoeien met politieke besluiten, maar de oppositie vreest dat de uiterst rechtse regering zonder het redelijkheidscriterium allerlei extreme besluiten kan doorvoeren.

מכת״זית עובדת בקצב גבוה מאוד באזור מחלף הההלכה, המפגינים לא מתפנים pic.twitter.com/4XS40uHPT9 — Bar Peleg (@bar_peleg) 18 juli 2023

Reservisten stoppen ermee

De regering van premier Benjamin Netanyahu wil de hervormingen doordrukken voordat het zomerreces op 30 juli begint, maar het protest lijkt intussen aan kracht te winnen. Dinsdagavond vertrok een protestmars tegen de ‘dictatoriale intenties van de regering’ vanaf het Plein van de Democratie in Tel Aviv richting Jeruzalem. De demonstranten zullen langs de route slapen en rust houden op de heetste uren van de dag. De verwachting is dat de mars van 50 kilometer vier dagen zal duren.

De aanhoudende demonstraties zijn nog niet zo groot als in maart, toen honderdduizenden mensen tegelijkertijd de straat op gingen en Netanyahu ertoe bewogen om de plannen tijdelijk in de ijskast te zetten. Wat toen een belangrijke rol speelde, was het dreigement van veel reservisten dat zij niet meer op zouden komen dagen als de hervormingen doorgingen. Dat dreigement hangt weer in de lucht. Dinsdagavond kondigden 161 reservisten van de luchtmacht aan dat zij per direct stoppen vanwege het wetsvoorstel. In Tel Aviv vormden veteranen uit protest een keten rondom het hoofdkwartier van het leger.

Over de auteur

Carlijn van Esch is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Ze woont en werkt in Sierra Leone.

Het gezondheidspersoneel is een andere onmisbare groep die op de rem trapt. De medische vakbond kondigde voor woensdagochtend een staking van twee uur aan, behalve voor spoedgevallen. Een woordvoerder benadrukte dat ze hardere acties overwegen in het geval de regering hen ‘geen keuze laat’. ‘Morgen is het moment van de waarheid. Ik raad aan onze actie serieus te nemen.’

Amerikaanse kritiek

Dinsdag bezocht de Israëlische president Isaac Herzog het Witte Huis, waar hij met zijn ambtgenoot Joe Biden onder meer sprak over de juridische hervormingen. Volgens de eerste berichten heeft Biden erop aangedrongen dat een compromis noodzakelijk is om de geest terug in de fles te krijgen. De gematigde president, die een grotendeels ceremoniële functie bekleedt, reageerde dat hij zich hard maakt voor onderhandelingen tussen de regering en de oppositie.

Amerika is met stip de belangrijkste bondgenoot van Israël, maar de relatie is de laatste tijd enigszins bekoeld. Biden heeft zich al meermaals kritisch uitgelaten over de extreemrechtse coalitie van Netanyahu en diens beleid. Intussen wacht premier Netanyahu al sinds zijn aantreden in december op de gebruikelijke uitnodiging van het Witte Huis.

Biden belde maandag met Netanyahu om die uitnodiging dan toch te verstrekken. De Israëlische regering noemde het een ‘warm en lang’ gesprek dat met name gericht was op bedreigingen vanuit Iran en Israëlische binnenlandse veiligheid. Volgens een woordvoerder van het Witte Huis onderstreepte Biden zijn ‘ijzersterke’ toewijding aan de Israëlische veiligheid, maar uitte hij opnieuw zijn zorgen over de juridische hervormingen en over de uitbreiding van illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.