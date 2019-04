Opnieuw stort een JSF-gevechtsvliegtuig neer, dit keer in Japan. Piloot is nog vermist

Het is de tweede keer dat een F-35A staaljager is neergestort. In de Amerikaanse staat South Carolina stortte vorig jaar al een ander model JSF (Joint Strike Fighter) neer. De piloot van dat toestel wist zichzelf dankzij zijn schietstoel in veiligheid te brengen.

Het eerste squadron met F-35’s is net in gebruik genomen op de Japanse luchtmachtbasis in Misawa. Het gevechtsvliegtuig was opgestegen voor een trainingsvlucht en verdween 28 minuten later ten oosten van de basis van de radar. De woordvoerder van de luchtverdedigingsstrijdkrachten (ASDF) bevestigde enkele uren later dat het wrak gevonden was. Naar de piloot wordt nog gezocht.

Het verongelukte gevechtsvliegtuig van Lockheed Martin was het eerste toestel dat was gemonteerd door Mitsubishi Heavy Industries in Japan. Het bedrijf heeft nog niet op het ongeval gereageerd.

In Nederland wordt de nieuwe JSF eind dit jaar officieel in gebruik genomen. Het toestel dat door Nederland is besteld, is hetzelfde model als het vliegtuig dat in Japan neerstortte. Onder meer staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken was eind januari in de fabriek in Texas aanwezig om de eerste voor Nederland bestemde F-35 in ontvangst te nemen.