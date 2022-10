Opnieuw staat een ingewijde van Macron ter discussie, dit keer wordt zijn stafchef verdacht van fraude

De Franse president Emmanuel Macron in Duitsland voor overleg met zijn bondskanselier Olaf Scholz. Beeld Getty Images

Een van ’s werelds grootste transportbedrijven, MSC, zou volgens Franse justitie mogelijk door de overheid bevoordeeld zijn. Tussen 2012 en 2014 zijn er tussen de Franse regering en MSC, dat in handen is van de familie van Kohler, onder meer contracten gesloten over de bouw van containerschepen op Franse scheepswerven. Kohler was toen stafchef bij het Franse ministerie van Economische Zaken, terwijl diens neven MSC leidden. In die rol zou hij zich bijvoorbeeld bezig hebben gehouden met de renovatie en uitbreiding van een grote scheepswerf nabij Nantes, iets waar MSC van heeft geprofiteerd. Justitie onderzoekt nu of Kohler invloed heeft gehad op de afspraken.

Al in 2018 diende corruptiewaakhond Anticor een aanklacht in tegen Kohler vanwege machtsmisbruik. Ook zou hij het hebben nagelaten zijn familieband met MSC te openbaren, iets dat Macron eerder ontkende. Op basis van die aanklacht doet justitie onderzoek naar Kohler.

In zijn tijd als hoogste ambtenaar bij het ministerie van Economische Zaken werkte Kohler onder meer samen met Macron, die er tussen 2014 en 2016 minister was. Toen Macron in 2016 aftrad als minister om zich op zijn presidentscampagne te richten vertrok Kohler ook bij het ministerie. Hij werd toen financieel directeur bij MSC.

Toen Macron in 2017 werd verkozen tot president stopte Kohler weer bij MSC en werd hij de secretaris-generaal van het Élysée, oftewel de stafchef van de president. Hij wordt gezien als de belangrijkste adviseur van Macron en als een van de machtigste mannen van Frankrijk.

Via zijn advocaat ontkent Kohler alle aantijgingen van machtsmisbruik en fraude. ‘Hij wordt beschuldigd van belangenverstrengeling waar meer dan 10 jaar geleden sprake van zou zijn geweest, en waarbij ontlastende feiten niet in ogenschouw zijn genomen’, zegt zijn advocaat tegen Franse pers. Het Élysée houdt zich op de vlakte en stelt dat Kohler aanblijft als secretaris-generaal.

Integriteit

Maandag werd tevens bekend dat de Franse minister van Justitie, Éric Dupond-Moretti, binnenkort voor de rechtbank moet verschijnen. Bij een onderzoek dat hij liet instellen naar twee justitiemedewerkers en een oud-rechter heeft hij zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De drie zouden namelijk rivalen van Dupond-Moretti zijn uit zijn tijd als advocaat. In juni startte de Franse justitie ook al een onderzoek naar de toenmalig minister van Solidariteit en Mensen met een handicap, Damien Abad, vanwege een poging tot verkrachting.

Macron presenteerde zich in zijn verkiezingscampagne van 2017 met zijn nieuwe politieke partij La République en marche juist als een politieke buitenstaander, wars van het establishment en machtsmisbruik. Daarom is het extra pijnlijk dat de integriteit van zijn ingewijden opnieuw ter discussie staat. Franse politieke analisten denken dat het in opspraak raken van Kohler en Dupond-Moretti de populariteit en het imago van Marcon kan schaden.