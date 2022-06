Opnieuw Russische raketaanvallen op steden ver van het front in Oekraïne, zeker 16 burgerdoden in winkelcentrum

De brandweer probeert een brand te blussen die is uitgebroken na een Russische raketaanval op een winkelcentrum in Krementsjoek. Hier vielen zeker dertien burgerdoden. Beeld AP

Het was de tweede dag op rij dat Rusland doelen bestookte die militair gezien van geen enkele waarde zijn. De raketaanval roept herinneringen op aan het bombardement op het theater in Marioepol, waarbij half maart naar schatting zeshonderd mensen om het leven kwamen. Dit soort aanvallen op burgerdoelen is in strijd met het internationaal oorlogsrecht.

Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky waren er meer dan duizend mensen in het winkelcentrum toen daar halverwege de middag twee Russische raketten insloegen. Bij de aanval vielen ten minste vijftig gewonden. Een deel van hen zou er slecht aan toe zijn.

Hoeveel mensen er nog onder het puin bedolven lagen, was maandagavond niet bekend. Vanwege de enorme brand die na de aanval uitbrak, achtten de lokale autoriteiten de kans op overlevenden klein. ‘Het is onmogelijk om je überhaupt een voorstelling te maken bij het aantal slachtoffers’, aldus Zelensky.

Volgens de president vormde het winkelcentrum in Krementsjoek geen enkele bedreiging voor het Russische leger. In de nabije omgeving zou zich ook geen militair doelwit bevinden. De stad herbergt wel de grootste olieraffinaderij van Oekraïne, maar die werd twee maanden geleden al door Russische bombardementen uitgeschakeld.

Ook de internationale gemeenschap heeft de aanval op Krementsjoek, een stad met ruim 200 duizend inwoners die doorsneden wordt door de rivier Dnipro, maandagavond scherp veroordeeld. Volgens de Britse premier Boris Johnson toont de raketaanval het ‘toppunt van wreedheid en barbaarsheid’ van Poetin. Een woordvoerder van de Verenigde Naties noemde de aanval ‘op zijn zachtst gezegd betreurenswaardig’. Rusland ontkent al sinds het begin van de oorlog dat het opzettelijk burgers aanvalt.

Nu Rusland in het oosten van Oekraïne na een hevige strijd de stad Severodonetsk heeft ingenomen, heeft het elders in het land zijn luchtaanvallen geïntensiveerd. In het noordoosten werd maandag de stad Charkiv met raketten bestookt. Daarbij kwamen vier mensen om het leven en raakten negentien mensen gewond. In de provincie Odesa was ’s nachts al een woonwijk onder vuur genomen. Zondag werd de hoofdstad Kyiv geraakt.

Offensief in Loehansk gaat door

Ondertussen gaat het Russische offensief in Loehansk onverminderd door. Bij een raketaanval op Lysytsjansk, de laatste nog niet veroverde grote stad in de regio, kwamen volgens de lokale autoriteiten minstens acht burgers om het leven. Terwijl de autoriteiten burgers opriepen de stad zo snel mogelijk te verlaten, bereidden Oekraïense soldaten zich voor om de Russische opmars vanaf hogergelegen delen van de stad te stuiten.

Eerder op maandag had Zelensky de leiders van de G7-landen, die dezer dagen in het Duitse Schloss Elmau bij München bijeengekomen zijn, via een videoverbinding om extra luchtafweergeschut gevraagd. De Verenigde Staten zouden bereid zijn die eis van de Oekraïense president in te willigen. Volgens de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan wordt aan een nieuw wapenpakket gewerkt.

Dinsdag is de laatste dag dat de grote industrielanden elkaar over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan spreken. In een verklaring van de G7 staat dat zij Oekraïne in zijn strijd tegen Rusland ‘voor zolang als dat nodig is’ zullen bijstaan. De Franse regering meldde na afloop dat volgens Zelensky het moment om met Rusland te onderhandelen nog niet is aangebroken. Hij zou eerst een betere uitgangspositie voor zijn land willen creëren.