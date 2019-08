Opnieuw reeks ontploffingen in wapendepot Siberië

Een familie kijkt naar een explosie bij een militair wapendepot eerder deze week. Beeld AP

Het was het derde incident binnen een week bij de Russische strijdkrachten waardoor Rusland werd opgeschrikt. Donderdag kwam bij een explosie van een raketmotor in het noorden van Rusland radioactieve straling vrij. Het ongeluk tijdens die raketmotortest heeft vijf werknemers van het Russische atoomconcern Rosatom het leven gekost. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt, meldde het Russische persbureau RIA vrijdagnacht. Nog eens drie werknemers raakten gewond. Zij liepen onder meer brandwonden op en krijgen specialistische hulp.

Omwonenden van het wapendepot even buiten de stad Atsjinsk zochten haastig dekking toen er vrijdag opnieuw daverende explosies klonken vanaf het terrein. Uit voorzorg begonnen de autoriteiten de bevolking van het nabijgelegen dorp Kamenka met bussen te evacueren. Het was de derde keer dat de bewoners in veiligheid moesten worden gebracht. Sommigen waren nog maar net teruggekeerd in hun huis.

Schokgolf

Maandag evacueerden de autoriteiten ruim 16 duizend mensen uit de omgeving van het wapendepot na een reeks verwoestende ontploffingen die een schokgolf veroorzaakte. Eén militair kwam om het leven, ruim tien anderen raakten gewond. Tot in de verre omtrek sneuvelden ramen en raakten gebouwen beschadigd. Door de explosies werden honderden granaten de lucht in geslingerd met als gevolg dat de omgeving nu bezaaid ligt met onontplofte projectielen.

Het is niet precies duidelijk wat er gebeurd is, maar het lijkt erop dat er iets is misgegaan bij het opruimen van de onontplofte munitie. Volgens de autoriteiten raakten dit keer acht militairen en brandweerlieden gewond, maar hun verwondingen zouden niet ernstig zijn. Dat werd volgens plaatselijke media tegengesproken door ambulancepersoneel: zij vertelden dat sommigen er ernstig aan toe waren.

Paniek

De autoriteiten probeerden donderdag ook het incident te bagatelliseren dat zich voordeed op een militair proefterrein bij de stad Severodvinsk. Daar werd verhoogde radioactiviteit in de lucht gemeten na het ongeluk met de raketmotortest. Volgens de autoriteiten liep de bevolking geen gevaar, maar toch brak er paniek uit onder de inwoners van Severodvinsk, waar een basis voor nucleaire onderzeeërs is. In tal van apotheken waren jodiumpillen binnen een mum van tijd uitverkocht.

Deskundigen wezen er op dat er nog steeds een schip dat gespecialiseerd is in het opruimen van nucleair materiaal voor de kust van Severodvinsk in de Witte Zee ligt. Dat wijst er volgens hen op dat er veel meer aan de hand is dan de autoriteiten willen toegeven. Veel Russen zijn ook achterdochtig gezien de ervaringen met het kernongeluk in Tsjernobyl ruim dertig jaar geleden. Ook toen kregen de bewoners veel te laat te horen hoe gevaarlijk de situatie was.