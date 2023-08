Opnieuw rechtszaak tegen een leverancier van Middel X, verdacht van hulp bij zelfdoding

Steunbegtuiging voor Alex S. in Den Bosch, die daar in juli werd verdoordeeld voor hulp bij zelfdoding. Beeld Marcel van den Bergh/VK

Volgens justitie zouden meer dan 500 mensen Middel X bij De M. hebben besteld en zou hij daar ‘een aanzienlijk geldbedrag’ mee hebben verdiend. De zeven sterfgevallen vonden plaats in 2021 en 2022. Een van de overledenen was een man van 33 jaar oud. De zaak werd ontdekt nadat in 2021 in Breda een 54-jarige man zelfmoord pleegde en in zijn bloed Middel X werd aangetroffen. De M. werd via een postpakket opgespoord.

De rechtszaak tegen De M. is de tweede in het grootschalige onderzoek dat justitie instelde naar de verspreiding van Middel X. Onlangs werd de 30-jarige verstrekker Alex S. veroordeeld tot drieënhalf jaar cel, waarvan anderhalf jaar voorwaardelijk, voor hulp bij zelfdoding. Zowel S. als het OM gingen in hoger beroep. Momenteel lopen er in de rest van het land nog onderzoeken tegen tenminste dertien andere verdachten. Justitie moet nog beslissen of ook zij vervolgd zullen worden.

Website voor bestellingen

Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat Tom de M. een eigen website had, deliveryxpres.com, waar geïnteresseerden Middel X konden kopen. Op zijn site was het dodelijke middel te vinden onder ‘hobby chemicaliën’. Kopers konden het in porties van 2 gram krijgen. Bij bevestiging van de bestelling kregen ze de boodschap ‘[Middel X] voor plaagbestrijding’. De man stelde dat hij handelde uit ‘idealistische’ motieven en dat zijn doelstelling niet commercieel was. Hij verkocht het middel, dat hij samen met een kluis met codeslot leverde, voor 150 euro plus verzendkosten. Kopers kregen het 60 dagen na aankoop aangetekend opgestuurd, om overhaaste beslissingen te vermijden.

In mails schreef de man dat hij het middel slechts één keer per klant zou verstrekken. Op de site waren foto’s te zien van een potje met Middel X. ‘Het is volkomen legaal om te kopen en om in bezit te hebben’, aldus de site, waarop werd gesteld dat het middel onder meer kon dienen als conserveermiddel of ontsmettingsmiddel. Wel stond er een waarschuwing dat het sterfgevallen had veroorzaakt en dat het schade kon toebrengen aan het zenuwstelsel. Volgens de site zou het middel ‘uitsluitend bedoeld zijn voor laboratoriumexperimenten op kleine schaal’.

Geen tegengif

De Volkskrant sprak met de moeder van de 33-jarige man die overleed door Middel X dat hij zou hebben gekocht van De M. ‘Wat zijn de beweegredenen van iemand om dit op deze manier aan jonge mensen te verstrekken?’, zegt zijn moeder. Haar zoon werd kort na inname gevonden en leefde nog een week, al was hij niet meer bij kennis. Uiteindelijk overleed hij op de intensive care. ‘Dit heeft niet alleen hem, maar ons hele gezin zo verschrikkelijk aangetast’, aldus de moeder.

Vrijwel alle verdachten die worden onderzocht, zijn lid van Coöperatie Laatste Wil (CLW), de organisatie die Middel X in 2017 ‘lanceerde’. Het poeder is goedkoop, dodelijk, en er bestaat geen tegengif. Het is legaal, maar verstrekking kan worden gezien als hulp bij zelfdoding, een delict waar drie jaar celstraf op staat.

CLW strijdt al jaren voor het recht van mensen op een humaan middel om het leven zelfstandig en zonder arts te kunnen beëindigen. Leden vergelijken hun strijd vaak met het maatschappelijke gevecht voor abortus en het homohuwelijk. Bijna alle verdachten zijn zestig-, zeventig- of zelfs tachtig-plussers. CLW-voorzitter Jos van Wijk, ook een van de verdachten, noemde de vorige rechtszaak eerder ‘een theocratisch proces’ en stelde dat OM-topman Rinus Otte ‘bezig was met zijn eigen gereformeerde liefhebberij’.

Ook de 76-jarige Tom de M. was lid van de coöperatie. Zijn advocaat wil geen commentaar geven.

Denk je aan zelfdoding? Bel 0800-0113 of chat via 113.nl