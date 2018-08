Opnieuw poot onder persvrijheid Hongarije weggezaagd: Hongaarse tv-zender in handen van Orbán-getrouwe

Onder de toch al wankele persvrijheid in Hongarije is opnieuw een stoelpoot afgezaagd. De goed bekeken tv-zender Hír TV is in handen gevallen van een oligarch uit de kring van de rechts-conservatieve premier Viktor Orbán. Twee bekende talkshows werden woensdag gelijk van de zender gehaald. In plaats daarvan schakelde Hír TV over naar een speechende Orbán.

Hír TV behoorde tot deze week tot het imperium van mediatycoon Lajos Simicska. Simicska en Orbán zijn oude studiemaatjes, en trokken jarenlang samen op. Tijdens politieke campagnes kon de premier altijd rekenen op de steun van Simicska’s media. In 2015 kregen ze knallende ruzie. Simicska zwoer wraak, flirtte met oppositiepartij Jobbik en koos met zijn media het oorlogspad. Tv-zender Hír TV en de krant Magyar Nemzet begonnen zeer kritisch te berichten. Hongarije kreeg een broedertwist van jewelste te zien.

Cordon

Als reactie legde Orbáns regering een soort cordon rond Simicska’s media. Politici uit Orbáns rechts-conservatieve Fidesz-partij weigerden Hír TV te woord te staan. De advertentie-inkomsten droogden op doordat staatsbedrijven niet langer bij Simicska wilden adverteren. Simicska zag de omzet in vier jaar tijd kelderen van meer dan 60 miljoen euro naar zo’n 23 miljoen. ‘Hij was een vijand geworden van de regering. Hij leed alleen nog maar verlies’, zegt analist Agnes Urbán, verbonden aan waakhond-organisatie Mérték Media Monitor.

Dus kiest Simicska nu eieren voor zijn geld. In april van dit jaar, kort na Orbáns derde verkiezingsoverwinning op rij, sloot hij Magyar Nemzet, radiostation Lánchid en het weekblad Heti Válasz. Het einde van Simicska’s imperium tekent zich af.

Hír TV is verkocht aan zakenman Zsolt Nyerges die geldt als loyaal aan de politieke koers van Orbán. Als manager werd een man naar voren geschoven uit de stal van Lörinc Mészáros, de gasfitter uit Orbáns geboortedorp. Mészáros maakte zichzelf onsterfelijk toen hij verklaarde zijn kapitaal (een slordige 340 miljoen euro) te hebben vergaard met dank aan ‘goed geluk, de lieve heer en de persoon van Viktor Orbán.’

Nog één kritische zender

Volgens analist Urbán is er in Hongarije nog één tv-zender die kritisch over het regeringsbeleid bericht, en dat is RTL Klub. Een andere zender, ATV, geldt formeel als onafhankelijk, maar leunt geregeld mee met de regering. Zo ondersteunde de zender de stemmingmakerij tegen migranten. Ook de markt van papieren kranten is nagenoeg volledig in handen van Orbán-getrouwen. Alleen op het web is nog sprake van enkele zeer kritische platforms.

Orbán zelf ziet zijn land als een voorbeeldige democratie, in tegenstelling tot wat zijn critici beweren. Tijdens zijn jaarlijkse beleidsspeech in de heuvels van Roemenië, te midden van etnische Hongaren, deelde hij afgelopen weekend flink uit. Juist West-Europa zou zich schuldig maken aan persbreidel. ‘De situatie in het westen is dat er wel liberalisme is, maar geen democratie.’ Politieke leiders spannen volgens Orbán samen met technologiegiganten om nieuwsberichten uit de media te filteren die ‘oncomfortabel zijn voor de liberale elite.’ Het resultaat, zo verklaarde hij, is ‘censuur en politieke correctheid.’