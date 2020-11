Opnieuw politiegeweld in Parijs: drie agenten geschorst na mishandeling zwarte man

De 41-jarige muziekproducent, van wie alleen de voornaam Michel bekend is gemaakt, praat met de media voor een gesprek met de IGPN, die misdragingen van agenten onderzoekt. Beeld AP

Op beelden van een surveillancecamera, die donderdag zijn gepubliceerd door onlinemedium Loopsider, is te zien hoe de agenten de man tientallen keren schoppen en slaan, onder meer met een wapenstok. Volgens het slachtoffer schreeuwden de agenten ook racistische scheldwoorden naar hem.

Het politiegeweld vond zaterdagavond plaats bij de ingang van de opnamestudio van het slachtoffer, een 41-jarige muziekproducent van wie alleen de voornaam Michel is bekendgemaakt. De agenten, twee in uniform en één in burger, hadden hem aangehouden omdat hij geen mondkapje droeg. Waarom ze zoveel geweld gebruikten, is vooralsnog onduidelijk.

Het slachtoffer werd uiteindelijk meegenomen naar het bureau en 48 uur vastgehouden, op verdenking van ‘geweld tegen een publieke autoriteit’. Maar het Openbaar Ministerie besloot die aanklacht te laten vallen en in plaats daarvan een onderzoek in te stellen tegen de drie agenten voor ‘geweld door een publieke autoriteit’ en ‘valsheid in geschrifte’, voor de valse verklaring die ze na afloop van het geweld zouden hebben opgesteld. Volgens de agenten had Michel geprobeerd hun dienstwapens af te pakken. Op de videobeelden is daarvan echter niets te zien.

Het politiegeweld is niet alleen vastgelegd door de surveillancecamera, maar ook door omstanders met telefoons. Naar verluidt stopten de agenten plotseling met schoppen en slaan toen iemand ‘camera, camera!’, riep. ‘Ik heb het geluk gehad dat die video’s er zijn, anders had ik hier niet meer gestaan’, verklaarde het slachtoffer later in Franse media.

De IGPN, de interne politiewaakhond die misdragingen van agenten onderzoekt, is op de zaak gezet. De Parijse burgemeester Anne Hidalgo liet weten ‘diep geschokt’ te zijn over de ‘ontoelaatbare daad’.

De gefilmde politiemishandeling is op een uiterst gevoelig moment naar buiten gekomen. Dinsdag gebruikten ME’ers geweld bij de ontruiming van een migrantenkamp op het Place de la République. Ze sloegen migranten en activisten met wapenstokken en sleurden mensen uit hun tenten. Diezelfde dag stemde de Franse Tweede Kamer voor een wet die het herkenbaar in beeld brengen van politieagenten verbiedt, maar de politie juist meer bevoegdheden geeft om beelden van drones en bodycams te gebruiken. In januari stemt de Eerste Kamer over die wet.

Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin, die er hoogstpersoonlijk op heeft aangedrongen dat het verbod om agenten in beeld te brengen in het wetsvoorstel werd opgenomen, liet in een tweet over de gewelddadige aanhouding van Michel weten ‘verheugd’ te zijn dat de misdragingen van de agenten worden onderzocht.