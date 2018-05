Opnieuw pleegt een gezin aanslag in Surabaya: bomexplosie in politiekantoor

Een gezin van vijf personen heeft maandag een bomaanslag gepleegd op een politiekantoor in Surabaya. Een dag eerder pleegde een ander gezin van moslimextremisten bomaanslagen op drie kerken in de Indonesische havenstad. Daarbij kwamen veertien mensen om het leven.

Volgens de politie overleefde een meisje van acht jaar de aanslag op het politiekantoor doordat zij van de motor werd geblazen toen de daders hun bommen lieten ontploffen. Op beelden van beveiligingscamera’s was te zien hoe het meisje na de ontploffing verdwaasd rond strompelde. De andere vier gezinsleden kwamen om. Ook raakten zes voorbijgangers en vier politieagenten gewond bij de aanslag.

Kennelijk waren moslimextremisten van plan nog een aanslag te plegen. In Sidoarjo, een buitenwijk van Surabaya, kwamen drie gezinsleden om toen een bom kennelijk voortijdig ontplofte in hun huis. Volgens de politie ging het om de vader, de moeder en hun oudste zoon. Twee jonge kinderen die op dat moment in een andere kamer waren, overleefden de explosie. Zij werden opgenomen in een ziekenhuis in Surabaya.

De autoriteiten vrezen dat er mogelijk nog meer terreuraanslagen ophanden zijn. De aanslagen op de drie kerken werden gepleegd door een gezin waarvan de vader bij Jamaah Ansharut Daulah (JAD) hoorde, een extremistische islamitische organisatie die banden heeft met terreurbeweging Islamitische Staat. Aanvankelijk werd gezegd dat het gezin net was teruggekeerd uit Syrië, maar dat werd later door de politie tegengesproken.

De vader was de leider van de plaatselijke cel van JAD in Surabaya. Vermoed wordt dat hij de opdracht heeft gegeven voor de reeks aanslagen. Voor de aanslagen op de drie kerken zette hij zijn eigen gezin in, inclusief zijn vrouw, zijn dochtertjes van negen en twaalf jaar en twee zoons van zestien en achttien jaar. Alle zes kwamen om bij de aanslagen.

Het gezin dat maandag de aanslag op het politiekantoor pleegde, was volgens de politie bevriend met de plegers van de eerdere aanslagen. Hetzelfde gold voor de familie die in Sidoarjo omkwam bij het voorbereiden van een aanslag.

President Joko Widodo noemde de aanslagen ‘barbaars’, ook omdat er kinderen bij werden ingezet. Hij zwoer dat de autoriteiten zullen afrekenen met radicaal-islamitische netwerken. In 2002 lanceerden de Indonesische autoriteiten een grootscheepse campagne tegen moslimextremisten na een bomaanslag op het eiland Bali, waarbij 202 mensen om het leven kwamen onder wie een groot aantal toeristen.

Die aanslag werd gepleegd door Jemaah Islamiyah, een extremistische organisatie die banden had met Al Qaida. De groepering werd grotendeels opgerold door de Indonesische veiligheidsdiensten met hulp van de Verenigde Staten en Australië. Maar de afgelopen tijd beginnen moslimextremisten zich weer te roeren in het land.

Politieagent blokkeert de weg na de aanslag. Foto AP