Opnieuw ontvluchten Afghaanse sporters hun thuisland, ditmaal zijn het de voetbalvrouwen

De bewuste grensovergang tussen Afghanistan en Pakistan, in Torkham, waarlangs de voetbalsters Afghanistan ontvluchtten. De foto is eerder gemaakt, op 5 september, en toont Talibanstrijders die deze grensovergang bewaken. Beeld AP

Officials van de Pakistaanse voetbalbond stonden de sporters daar op te wachten. ‘We verwelkomen het Afghaanse vrouwenvoetbalteam’, schreef minister van Informatie Fawad Chaudry op Twitter. Het gezelschap werd later in de stad Lahore met slingers ontvangen.

Volgens persbureau AFP betreft het merendeels leden van het Afghaanse jeugdteam. De meeste sporters zullen over enkele weken doorreizen naar andere landen. Andere voetbalsters vertrokken begin deze maand al, met hulp van Australië.

Vrouwelijke sporters in Afghanistan wachten met vrees af wat de toekomst voor hen in petto heeft, nu de extreem-conservatieve Taliban de macht hebben overgenomen. In hun vorige regeerperiode, van 1996 tot 2001, was vrouwensport geheel verboden.

Niks milder

Suggesties dat het nieuwe Talibanregime iets milder van aard zal zijn, zijn tot nu niet uitgekomen. Woordvoerders van de beweging zeggen dat vrouwen kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven ‘binnen het raamwerk van de sharia’, maar dat was ook eind jaren negentig officieel hun beleid.

De vicevoorzitter van de culturele commissie van de Taliban, Ahmadullah Wasiq, zei vorige week dat van buitensporten voor vrouwen sowieso geen sprake kan zijn. Hij zei dat in verband met cricket, maar trok het door naar alle andere sporten.

‘Ze kunnen in een situatie komen waarin hun gezicht en lichaam niet bedekt zijn’, zei Wasiq tegen de Australische zender SBS. ‘De islam staat niet toe dat vrouwen zo gezien worden.’ Bovendien, zei hij, kunnen er foto’s en video’s worden gemaakt, zodat nog meer mensen het kunnen zien.

Cricket Australia, de Australische cricketbond, heeft gedreigd het Afghaanse mannenteam niet toe te laten voor een oefenwedstrijd in november indien de Taliban het verbod voor vrouwen doorzetten. Wasiq had gezegd dat de mannen gewoon naar Australië mogen afreizen. ‘De groei van het vrouwencricket is ongelooflijk belangrijk voor Cricket Australia’, aldus de bond.

Een aantal vrouwelijke sporters heeft de ontwikkelingen niet afgewacht en verliet het land al eerder. Begin september werden tientallen leden van het Afghaanse vrouwenvoetbalteam (senioren) met hulp van de Australische regering uit Kabul geëvacueerd. Een groep van 77 personen kreeg humanitaire visa uitgereikt. Volgens Australische media ging de evacuatie op de onderhand welbekende manier, met wanhopig met papieren zwaaiende Afghanen die urenlang door het open riool moesten waden om het vliegveld te bereiken.

Internationaal Olympisch Comité

Het Internationaal Olympisch Comité liet vorige week weten circa honderd leden van de ‘olympische gemeenschap’ in Afghanistan, mannen en vrouwen, te hebben geholpen het land te verlaten. Bovendien zijn Afghaanse deelnemers aan de Paralympics in Tokio niet naar hun land teruggekeerd.

De vrouwensporten in Afghanistan beleefden de afgelopen twintig jaar een opbloei. Ook in traditioneel mannelijke sporten als voetbal en boksen traden vrouwen naar voren.

Leden van het Afghaanse vrouwenvoetbalteam kwamen drie jaar geleden naar buiten met beschuldigingen van seksueel misbruik door bestuurders en medewerkers van de Afghaanse voetbalbond AFF. President Ashraf Ghani en de Fifa lieten onderzoeken instellen.

Aanvoerster Khalida Popal richtte haar pijlen in het bijzonder op AFF-voorzitter Keramuudin Karim. Die zou de slachtoffers niet alleen met dreigementen tot zwijgen hebben gebracht, maar ook zelf hebben deelgenomen aan het misbruik. Daartoe had hij volgens Popal in zijn kantoor een kamer met een bed.