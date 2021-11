Opnieuw onrustig in meerdere steden, noodbevel in Groningen en Enschede

Supporters met vuurwerk bij het stadion van SC Cambuur in Leeuwarden tijdens de wedstrijd tegen FC Utrecht. Sommige van hen drongen later het stadion binnen. Publiek is momenteel bij de wedstrijden niet toegestaan. Beeld ANP

In Enschede kondigde waarnemend burgemeester Theo Bovens om half 9 in de avond een noodbevel af voor de binnenstad, waar groepjes jongeren zich hadden verzameld om vuurwerk af te steken. De verordening geldt tot morgenochtend 7 uur en maakt het makkelijker om aanhoudingen te verrichten. Nadat de Mobiele Eenheid charges had uitgevoerd en de politie mensen had verzocht te vertrekken, keerde de rust terug.

Ook rondom de eredivisiewedstrijd van SC Cambuur tegen FC Utrecht in Leeuwarden werd vuurwerk afgestoken, eerst buiten het stadion, maar later ook op het veld toen fans het stadion binnendrongen. Toeschouwers zijn niet welkom bij wedstrijden sinds de aanscherping van de coronamaatregelen. De wedstrijd moest tot twee keer toe worden stilgelegd.

Sociale media

Net als eerder dit weekeinde lijken jongeren zondagavond gehoor te hebben gegeven aan een oproep op sociale media om te rellen. In Roermond en Stein, waar sinds zaterdagavond een noodbevel van kracht is, zijn vijf mensen aangehouden op basis van de noodverordening die sinds zaterdagavond in beide Limburgse gemeenten geldt. Ze werden aangehouden wegens bezit van verdovende middelen, het niet tonen van een identiteitsbewijs en belediging, zo verklaarde de politie.

In Groningen ging burgemeester Koen Schuiling om 10 uur in de avond ook over tot een noodbevel, voor het centrum en de omgeving. De ME probeerde zondagavond de binnenstad ‘leeg te vegen’ nadat groepjes mensen daar vernielingen plegen, zo verklaarde een politiewoordvoerder tegen persbureau ANP. Het geweld vloeide voort uit een verder vreedzaam verlopen coronademonstratie in de stad.

Ook in de Brabantse steden Roosendaal en Tilburg trad de politie zondagavond op.