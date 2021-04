Opnieuw onrust in en rond Minneapolis, nadat agent ‘per ongeluk’ zwarte man doodde

Demonstranten voor het politiebureau in Brooklyn Center. Beeld Getty Images

Na een wake voor het 20-jarige slachtoffer, Daunte Wright, stonden maandagavond net als een dag eerder weer woedende betogers tegenover de politie, rond het politiebureau van Brooklyn Center. De agenten vuurden na het ingaan van de avondklok traangas af, sommige betogers gooiden stenen en waterflessen. Verderop in het voorstadje van Minneapolis werden winkels geplunderd.

Politiechef Tim Gannon van de plaats Brooklyn Center zei maandag dat de agent die Wright had neergeschoten haar taser had willen afvuren. ‘Ik begrijp dat de agent de bedoeling had om de taser in te zetten, maar in plaats daarvan Wright met een enkele kogel neerschoot’, aldus Gannon. Hij sprak van het ‘per ongeluk’ afvuren van het handwapen. Hoe dit kon gebeuren, wordt nu onderzocht. De agent, een vrouw met 26 jaar ervaring die ook voorzitter is van de plaatselijke politievakbond, is voorlopig met administratief verlof gestuurd.

Het incident vond plaats op ongeveer 15 kilometer van de plek waar George Floyd vorig jaar omkwam onder de knie van een witte politieagent. Beeld Getty Images

De burgemeester van Brooklyn Center, de Afro-Amerikaan Mike Elliott, heeft maandag met instemming van de gemeenteraad de leiding over de politie genomen. Vervolgens stuurde hij de gemeentedirecteur de laan uit die vindt dat de agent het recht heeft om gehoord te worden voordat er verdere maatregelen worden genomen. Elliott wil de agent op staande voet ontslaan.

Gespannen sfeer

Het schietincident vond zondagmiddag plaats op ongeveer 15 kilometer van de plek waar George Floyd vorig jaar omkwam onder de knie van een witte politieagent. De sfeer in Minneapolis is toch al uiterst geladen vanwege het proces tegen Derek Chauvin, de politieagent die Floyd met fatale gevolgen in bedwang hield.

Een menigte boze betogers trok zondagavond op naar het politiebureau in Brooklyn Center, dat tegen Minneapolis aan ligt. De betogers bekogelden het gebouw met stenen, terwijl de politie hen met traangas en rubberkogels op afstand probeerde te houden. Volgens de politie werden er ook schoten op het gebouw gelost, waarbij het glas van van de voordeuren werd verbrijzeld. Ook werden twee politiewagens vernield.

Een groep agenten in vechtuitrusting in Brooklyn Center, Minnesota. In de voorstad van Minneapolis heerst onrust nadat een zwarte automobilist is omgekomen bij een schietincident met de politie. Beeld AFP

Wright werd volgens zijn moeder neergeschoten nadat hij haar had gebeld om te zeggen dat hij door de politie was gestopt omdat hij een luchtverfrisser om zijn achteruitkijkspiegel had hangen. Dat is verboden in Minnesota. Op haar telefoon hoorde de vrouw hoe de politie hem opdroeg uit zijn auto te komen, waarna zij hoorde dat er kennelijk een handgemeen uitbrak.

Zijn vriendin meldde later dat hij zittend op de bestuurdersstoel was doodgeschoten.

Uit beelden van de lichaamscamera van een van de agenten blijkt dat Wright met zijn auto probeerde te ontkomen, nadat de agenten hem in de boeien wilden slaan. Dat deden ze, aldus de politie, nadat ze hadden ontdekt dat er een arrestatiebevel tegen hem liep (voor een licht vergrijp). Nadat hij door de politiekogel was geraakt, reed Wright nog weg. Maar een paar straten verder botste hij op een andere auto en stierf hij achter het stuur.

Onaf

De burgerrechtenbeweging American Civil Liberties Union (ACLU) eist dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar het incident. Volgens de ACLU misbruikt de politie vaak onbenullige verkeersovertredingen om zwarte automobilisten aan te houden.

De autoriteiten hebben de bevolking tot kalmte opgeroepen. Zij vrezen voor een nieuwe golf van protesten en rellen, zeker nu het proces tegen Chauvin aan de gang is. Diens advocaten wijten de dood van Floyd aan drugsgebruik, maar een hele rij getuigen, onder wie de politiechef van Minneapolis, heeft de afgelopen week verklaard dat Floyd is gestorven als gevolg van buitensporig optreden van de agent.

De dood van Floyd leidde vorig jaar tot een golf van protesten en onlusten in tal van Amerikaanse steden. Vooral in Minneapolis klonk de roep om drastische veranderingen bij de politie, onder de leuze: 'Defund the police’.

Schietincidenten waarbij agenten zich beroepen op een vergissing tussen taser en dienstpistool komen vaker voor. In 2015 werd Eric Harris in Tulsa in de rug geschoten door een agent, die meteen iets mompelde van ‘I shot him, sorry'. Deze agent werd veroordeeld voor doodslag en kreeg vier jaar gevangenisstraf. Hij kwam na anderhalf jaar vrij.