Opnieuw onderzoekt de Onderwijsinspectie het Haga Lyceum

Cornelius Haga Lyceum Beeld Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Vorige week woensdag hebben zes inspecteurs een bezoek gebracht aan de islamitische school. Wat zij daar hebben gedaan hebben wil de woordvoerder niet zeggen. Ook wil hij niet dieper ingaan op de aard van de signalen.

Volgens directeur Soner Atasoy van het Haga Lyceum heeft het inspectiebezoek te maken met een incident op 3 juni. Toen vertoonde een docent op het digitale schoolbord een filmpje van de omstreden prediker Fouad el Bouch, beter bekend als Abou Hafs. Een leerling maakte daar een filmopname van, die vervolgens rondging onder ouders. De school stelde de docent op non-actief. El Bouch is volgens de AIVD een van de ‘salafistische aanjagers’ die de school omringen.

Daarna ging het er in een appgroep van ouders stevig aan toe, zo blijkt uit berichtgeving van Het Parool. Ouders die loyaal zijn aan het bestuur reageerden woedend op het uitlekken van de opname, die ook bij de krant terecht was gekomen. ‘Dames of beter gezegd maffia dames jullie weten wie ik bedoel mogen allah jullie straffen voor degene wat jullie hebben gedaan!’, schreef een van de ouders.

Die berichten zijn er inderdaad geweest, zegt mevrouw Abbas, voorzitter van de ouderraad van het Cornelius Haga Lyceum. ‘Het was in een appgroep voor moeders, waarvan ik een van de beheerders ben. Ik praat het niet goed. Maar ik kan de emotie wel begrijpen. Als je dit soort informatie hebt, moet je die toch eerst binnen de school delen en niet direct naar de pers stappen.’

Abbas, die uit privacyoverwegingen haar voornaam niet in de krant wil, stelt dat veel ouders medelijden hebben met de docent Frans, die nu zonder werk zit. ‘Maar ik sta er volledig achter. Hoe kun je zo stom zijn om buiten het curriculum om een filmpje te laten zien van iemand die door de AIVD als salafistische aanjager in verband wordt gebracht met de school? Dan denk ik echt: kom op, man, van iemand van jouw niveau had ik veel beter verwacht.’

De Volkskrant kent de identiteit niet van de moeder die het filmpje zou hebben gelekt, en heeft bij haar dus geen wederhoor kunnen plegen. Volgens Abbas was de vrouw samen met twee andere moeders de enige die zich de afgelopen maanden uitspraken vóór het vertrek van de schoolleiding. ‘Maar de meeste ouders blijven achter Atasoy staan omdat er geen bewijs tegen hem is en omdat hij de afgelopen jaren ook keihard heeft gevochten zodat onze kinderen islamitisch onderwijs kunnen krijgen.’

Dat de vrouw slecht lag, had volgens Abbas lang niet alleen met haar afwijkende standpunt te maken. ‘Ze las mij bijvoorbeeld ook persoonlijk op een hele vervelende manier de les. Ze zei dat ik te strakke kleding droeg, dat het fout was dat ik mannen een hand geef en dat ik stemde was ook niet goed.’

Schandpaal

Directeur Soner Atasoy stelt dat de moeder naar de inspectie is gestapt, met het verhaal dat hij haar dochter valselijk zou hebben beschuldigd van het maken van die opname. Atasoy zou het meisje geschorst hebben en ten overstaan van de hele school aan de schandpaal hebben genageld. Ook zou hij haar telefoon afgepakt hebben en de code hebben geëist.

‘Allemaal onzin’, zegt Atasoy. Hij zegt geen telefoons te hebben gecontroleerd. De opname ontving hij via een ouder. Ook beweert hij in het bezit te zijn van beveiligingsbeelden waarop te zien is dat het meisje de opname wel degelijk heeft gemaakt. Ze zou bovendien nooit geschorst zijn, maar de moeder heeft haar zelf thuis gehouden. ‘Wij hebben haar steeds verteld dat we het niet erg vonden dat ze de opname gemaakt had.’ Abbas zegt de beelden gezien te hebben.

Zowel de directeur als de voorzitter van de ouders toont zich verbolgen over de werkwijze van de inspectie die ‘klakkeloos signalen van ouders overneemt en dan de school binnenstormt’. Atasoy vertelt dat de inspecteurs docenten de klas uit stuurden om de leerlingen te kunnen ondervragen. Sommige waren net bezig met een toets. ‘Het leek wel een razzia.’ Abbas: ‘Die kinderen hebben het de afgelopen maanden al heel moeilijk gehad, en dan krijgen dit er nog eens bij. Wij zijn echt bang dat ze hier nog iets aan overhouden.’

De woordvoerder stelt dat inspectie met zo veel inspecteurs naar de school is gegaan om ‘het bezoek zo kort en weinig belastend als mogelijk te houden’. Wanneer het onderzoek is afgerond, kan hij niet zeggen.

De inspectie deed de afgelopen maanden ook al uitgebreid onderzoek op het Cornelius Haga Lyceum. De school kwam in maart in opspraak na berichten van de AIVD. Die stelde dat er plannen waren de helft van de lessen aan het salafistische geloofsleer te wijden. In een nog niet gepubliceerd rapport schrijft de inspectie dat daar geen aanwijzingen voor zijn gevonden. Wel oordeelde de inspectie dat er sprake is van financiële malversaties en wanbeheer. De school bestrijdt dat en probeert publicatie van het rapport te voorkomen. De rechter doet daarover volgende week donderdag uitspraak.