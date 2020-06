Opnieuw nederlaag voor Trump: Hooggerechtshof voorkomt afschaffing bescherming ‘Dreamers’

Tegenstanders van afschaffing van de bescherming van jonge immigranten voeren donderdag actie voor het Hooggerechtshof in Washington. Beeld AFP

Het is de tweede juridische nederlaag voor Trump in een week: dinsdag bepaalde het hof dat homo’s en transgenders niet ontslagen mogen worden op grond van hun seksuele oriëntatie, terwijl de regering Trump vond dat het Congres daarvoor eerst een aparte wet moet aannemen.

Krachtens het zogeheten Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA)-programma mogen immigranten die als kind illegaal de Verenigde Staten zijn binnengekomen niet worden uitgezet. Ook kunnen zij een werkvergunning krijgen. De bescherming van deze groep, ook wel de Dreamers genoemd, was in 2012 ingesteld door president Obama. DACA was bedoeld voor immigranten die als Amerikaan zijn opgegroeid en vaak weinig weten van hun land van oorsprong, zei president Obama destijds.

Zijn opvolger Trump wilde het DACA-programma in 2017 afschaffen. Volgens de toenmalige minister van Justitie Sessions moedigde het programma illegale immigratie aan. Daarnaast zou het de positie van Amerikanen op de arbeidsmarkt schaden. Voorstanders van DACA bestrijden dat: volgens hen is er werk genoeg. Veel werkgevers steunen het programma omdat de VS – in elk geval voor de coronacrisis – een grote behoefte aan arbeidskrachten had.

‘Willekeurig bestuur’

Het Hooggerechtshof sprak geen oordeel uit over het programma zelf. Het stelde slechts dat de regering van Trump onvoldoende had beargumenteerd waarom het programma moest worden afgeschaft. Het hof sprak van ‘willekeurig en grillig’ bestuur.

Het vonnis betekent dat 650 duizend immigranten, veelal jonge volwassen die geboren zijn in Mexico of andere Midden-Amerikaanse landen, in de Verenigde Staten mogen blijven. Trump kan opnieuw proberen het DACA-programma af te schaffen, maar dat zal niet meer lukken voor de verkiezingen van november.

In een reactie noemde president Trump het vonnis van het Hooggerechtshof ‘verschrikkelijk’ en ‘een schot in het gezicht van mensen die trots zijn om zichzelf Republikein of Conservatief te noemen’, aldus Trump. Hij nam alvast een voorschot op de verkiezingen. We hebben meer conservatieve rechters nodig, twitterde hij, ‘anders verliezen we ons Tweede Amendement en al het andere. Stem Trump 2020!’ Het Tweede Amendement geeft burgers het recht om wapens te dragen.

Reactie Obama

Zijn voorganger Obama was juist blij met het vonnis: ‘Het is deze week acht jaar geleden dat we jonge mensen die zijn opgevoed in Amerikaanse families beschermden tegen uitzetting. Ik ben vandaag blij voor hen, hun gezinnen en ons allemaal. We zien er misschien anders uit en komen uit alle windstreken, maar wat ons Amerikanen maakt zijn onze gedeelde idealen.’

Vijf rechters waren tegen de afschaffing van DACA, vier waren voor. Het vonnis werd geschreven door rechter John Roberts, een conservatief die onder George W. Bush werd benoemd, maar in het huidige Hooggerechtshof een middenpositie bekleedt tussen het progressieve en conservatieve blok. Daardoor geeft zijn stem vaak de doorslag.