Opnieuw mislukt een poging van Netanyahu om een nieuwe regering te formeren

Premier Netanyahu begin deze maand bij de openingszitting van het nieuwe parlement, waarin zijn Likoed-partij sinds de verkiezingen van vorige maand 32 van de 120 zetels bezet. Netanyahu gaf maandag zijn pogingen op een nieuwe regering te vormen. Beeld EPA

Gantz behaalde vorige maand met zijn Blauw en Wit-blok 33 van de 120 zetels in het parlement, één meer dan Netanyahu’s rechtse Likoed-partij. De voormalige generaal weigerde een coalitie aan te gaan met Netanyahu vanwege de aanklachten wegens corruptie die de premier boven het hoofd hangen. ‘Onder mijn leiding zal Blauw en Wit niet deelnemen aan een regering met een leider tegen wie een ernstige aanklacht loopt’, zei hij vorige maand.

President Rivlin probeerde Gantz nog te verleiden met het voorstel dat Netanyahu, als hij zou worden aangeklaagd, al zijn taken tijdelijk zou neerleggen om de handen vrij te krijgen voor zijn verdediging. In die tijd zou Gantz als waarnemend premier fungeren, met alle bevoegdheden die daarbij horen. Maar twee premiers tegelijk, dat leek Gantz niet aantrekkelijk.

Voor Netanyahu is het mislukken van zijn formatiepoging een lelijke tegenvaller. Ook na de verkiezingen in april lukte het hem niet een regering te vormen, waarna nieuwe verkiezingen werden uitgeschreven. Maar Rivlin wil koste wat het kost voorkomen dat de Israëliërs voor de derde keer naar de stembus moeten.

Netanyahu is al ruim tien jaar aan de macht, maar hij was erop gebrand langer aan te blijven. Op die manier hoopt hij te ontkomen aan strafvervolging op beschuldiging van corruptie en machtsmisbruik. ‘Koning Bibi’, zoals zijn aanhangers hem noemen, heeft alle beschuldigingen van de hand gewezen. Maar zijn critici verdenken hem ervan dat hij als premier een wet door het Israëlische parlement hoopte te krijgen die hem volledige immuniteit zou verlenen.

Het is onduidelijk wat het mislukken van zijn formatiepogingen zal betekenen voor Netanyahu’s positie als leider van Likoed. Ook al is Netanyahu nog heel populair onder de rechtse kiezers, binnen de Likoed-partij zijn er ook mensen die van hem af willen vanwege de verdenking van corruptie die hem nu al jaren achtervolgt. Netanyahu stelde onlangs voor interne verkiezingen te houden voor de post van Likoed-leider. Maar hij slikte dat voorstel haastig in nadat Gideon Saar, een voormalige minister onder Netanyahu, op Twitter had laten weten dat hij klaar staat voor de strijd. Saar staat bekend als een onafhankelijke figuur binnen Likoed.

Ook Gantz zal ongetwijfeld veel moeite krijgen een regering samen te stellen die op een meerderheid in de Knesset kan rekenen. Zonder de steun van Netanyahu's rivaal op rechts, Avigdor Lieberman, wordt het vrijwel onmogelijk. Het is echter de vraag of Gantz bereid is in zee te gaan met Lieberman, die niets ziet in onderhandelingen met de Palestijnen.