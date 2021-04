Opnieuw minder sterfte dan CBS verwacht, vooral onder 80-plussers

De XL-vaccinatielocatie Breepark in Breda. Beeld ANP

Kleine toename sterfte onder zeventigers valt nog binnen verwachting

Onder 80-plussers en verpleeghuisbewoners daalt de totale sterfte. In de leeftijdscategorie van 65- tot en met 79 jaar overleden tussen 22 en 28 maart iets meer mensen dan verwacht, maar dat valt nog binnen de onzekerheidsmarges van het CBS. In deze groep zijn – in tegenstelling tot bij de 80-plussers – nog weinigen gevaccineerd. Bij zeventigers constateerde het RIVM vorige week de sterkste toename van het aantal besmettingen.

In Nederland zijn voor de vijfde week op rij minder mensen gestorven dan het CBS had verwacht zonder pandemie. Tussen 22 en 28 maart stierven naar schatting 3.100 Nederlanders, ruim 100 minder dan verwacht voor deze periode. Een sterftegolf wordt vaker gevolgd door een periode van lagere sterftecijfers. Officieel is nog geen sprake van ondersterfte, meldt het CBS: de cijfers passen in het verwachtingspatroon.

Minder snelle toename gemelde besmettingen

Het aantal gemelde besmettingen blijft stijgen, maar neemt langzamer toe dan afgelopen week. Deze week zijn gemiddeld zo’n 7.400 besmettingen per dag gemeld, 6 procent meer dan de week ervoor. Vorige week donderdag was het groeipercentage nog 20. Donderdag meldde het RIVM 7.882 nieuwe besmettingen, iets meer dan de 7.658 van woensdag. Vorige week donderdag werden 7.700 nieuwe besmettingen gerapporteerd. De meeste positieve tests zijn deze week geregistreerd in Limburg-Noord: 431 per 100 duizend inwoners. Het Nederlandse gemiddelde is 298.

Snelle afname besmettingsmeldingen in Israël

In twee maanden tijd heeft Israël het aantal dagelijks gemelde besmettingen met ruim 90 procent teruggebracht. Half januari werden er per dag nog zo’n 8.600 besmettingen per dag gemeld, op een bevolking van 9 miljoen. In de afgelopen week waren dit er nog maar 440.

Cijfers van de Israëlische gezondheidsautoriteiten laten zien dat deze drastische afname heeft plaatsgevonden in alle leeftijdsgroepen. Begin maart was er nog een kleine opleving van het virus onder Israëliërs jonger dan 19 jaar, maar ook onder hen zijn de besmettingen nu met meer dan 90 procent teruggelopen.

In Israël wordt het oude leven voorzichtig hervat, maar vooral door gevaccineerden. Ruim 60 procent van de bevolking heeft een eerste inenting gekregen en 55 procent een tweede. Inmiddels is vastgesteld dat vaccinatie ook helpt tegen verspreiding van het virus.