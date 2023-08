Opnieuw meer internationale studenten, mbo’ers lopen beursgeld mis door gebrek aan informatie bij ouders

Aantal internationale studenten groeit tegen wil in van minister Dijkgraaf

Ondanks zorgen van de minister, beginnen ook dit jaar weer meer studenten van buiten de Europese Unie aan een opleiding in Nederland. Dit blijkt uit het aantal aanvragen voor een studie-verblijfsvergunning dat is ingediend bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Tot en met juli van dit jaar ontving de IND 17.870 aanvragen, zo’n 1.200 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal internationale studenten in Nederland neemt al jaren toe, met uitzondering van coronajaar 2020. Vijf jaar geleden werden in de eerste zeven maanden krap 13 duizend aanvragen ingediend.

Demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs zei in april dat hij de komst van internationale studenten wil afremmen. Inclusief EU-burgers waren er op dat moment 115 duizend internationale studenten in Nederland, drieënhalf keer zoveel als in 2005.

Op de universiteit komt tegenwoordig 40 procent van de eerstejaars uit het buitenland, schreef Dijkgraaf aan de Tweede Kamer. Dat leidt volgens hem tot problemen als overvolle collegezalen, hoge werkdruk voor studenten en een nog groter gebrek aan huisvesting voor studenten. Hij vreest dat deze druk ‘onze internationale toppositie ondergraaft’.

Tegelijkertijd vindt de minister de internationale studenten ook belangrijk voor de Nederlandse cultuur en economie. Daarom wil hij de stroom vooral beheersbaar maken. Een voorgestelde maatregel is dat tweederde van de vakken voortaan in het Nederlands moet worden gegeven. Ook riep hij universiteiten op minder te werven in het buitenland.

Van alle studenten van buiten de EU komen de meeste uit China, India, de Verenigde Staten, Turkije en Indonesië. De IND keurt gemiddeld 98 procent van de aanvragen voor studies goed.

Ouder van mbo-student vaak niet vertrouwd met studiefinanciering, waardoor aanvraag blijft liggen

Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs lopen geld mis doordat hun ouders niet bekend zijn met veranderingen in de studiefinanciering. Dit zegt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) naar aanleiding van onderzoek door Motivaction.

Studenten zijn volgens DUO prima op de hoogte van de veranderingen van de studiebeurs, maar op het mbo spelen ouders een belangrijke rol bij de aanvraag van hun kind, dat vaak nog minderjarig is. En bij hen ontbreekt volgens het rapport weleens kennis.

Slechts een kwart van de ouders van mbo-studenten op niveau 1 en 2 weet dat de studiebeurs voor hun kinderen altijd een gift is. En onder net zo’n percentage ouders is bekend dat mbo-studenten voortaan onbeperkt mogen bijverdienen zonder gekort te worden op hun studiefinanciering.

Doordat ouders niet vertrouwd zijn met de spelregels, en of ze het geld moeten terugbetalen, zijn ze soms ook huiverig om een beurs aan te vragen. ‘Afschrikwekkende verhalen over de toeslagenaffaire helpen daar ook niet aan’, aldus een DUO-woordvoerder.

Hoeveel beursaanvragen blijven liggen vanwege onbekendheid met de regels is niet precies bekend. Voor thuiswonende mbo-studenten ligt de basisbeurs op 90 euro per maand. Uitwonenden hadden aanvankelijk recht op 295 euro per maand, maar ter compensatie van de koopkracht is dit voor het komend studiejaar tijdelijk verhoogd naar 460. Bij een laag inkomen van de ouders kan dit oplopen tot 472 euro voor thuiswonende studenten en 866 euro voor studenten op kamers.

Onder studenten in het hoger onderwijs heeft inmiddels 99,1 procent de basisbeurs al aangevraagd.