Opnieuw massale protesten voor democratie in Soedan na militaire coup

Demonstranten in de hoofdstad Khartoum. Beeld EPA

Na een oproep van pro-democratische organisaties vonden dinsdag in verschillende grote steden massale demonstraties plaats. In de hoofdstad Khartoum gebruikten ordetroepen traangas en geweld om de protestanten uiteen te drijven. De boze burgers hadden op slechts een kilometer van het presidentieel paleis een weg geblokkeerd en scandeerden: ‘Soldaten, ga terug naar de kazerne.’

De Soedanese bevolking accepteert niet dat de militaire top de politieke macht sterk naar zich toe heeft getrokken sinds 25 oktober. Toen liet legerleider Abdel Fattah al-Burhan premier Abdullah Hamdok en tientallen andere politici arresteren, waarop hij de regering bestaande uit zowel burgers als militairen ontbond. Daarmee kwam een plots einde aan de democratische transitie die in 2019 was ingezet.

Na de coup braken protesten uit die deden denken aan de volksopstand twee jaar geleden tegen het bewind van dictator Omar al-Bashir. Ook de internationale gemeenschap veroordeelde de machtsovername en draaide de geldkraan dicht. De druk leek effect te hebben: op 21 november was daar de plotse terugkeer van de afgezette premier Hamdok en de belofte van generaal al-Burhan om samen met hem verder te werken.

Verraad

Maar pro-democratische organisaties zien de deal als niets meer dan verraad. Volgens hen zou premier Hamdok niet moeten samenwerken met dezelfde mensen die de coup pleegden en meer dan veertig ongewapende demonstranten doodden. In een interview met Al Jazeera zei Hamdok dat hij zijn verantwoordelijkheid moest nemen. ‘Maar ik weet dat velen bezwaar tegen de overeenkomst hebben of het verwerpen, simpelweg omdat de ambities en aspiraties van de mensen veel hoger waren.’

Hamdok zei dat de overeenkomst voorziet in de vrijlating van tientallen gevangenen en een eind aan het harde optreden tegen demonstranten. De deal moet er ook voor zorgen dat de buitenlandse financiële hulp weer op gang komt. Daarnaast beloofde de premier ‘een technocratische regering’ bestaande uit onafhankelijke deskundigen die de weg moeten vrijmaken voor democratische verkiezingen in 2023. De vraag is echter hoeveel macht die regering daadwerkelijk zal hebben, gezien een militaire raad de benoeming van ministers moet goedkeuren.

De afgelopen dagen zijn enkele ministers die bij de coup werden gearresteerd weer vrijgelaten, melden verschillende persbureaus. Legerleider al-Burhan heeft gezegd dat vreedzame demonstraties zijn toegestaan. Hij beschuldigde de politie en gewapende groepen van excessief geweld en beloofde te onderzoeken wie er verantwoordelijk is voor de dodelijke slachtoffers bij de protesten.

Bij de protesten van dinsdag zouden de ordetroepen in Khartoum opnieuw demonstranten hebben gearresteerd. Volgens een lokale artsenorganisatie vielen er ook gewonden. De protesten van dinsdag laten echter zien dat de bevolking zich niet neerlegt bij een compromis. Ze protesteren net zo goed tegen premier Hamdok als tegen het leger. De eis: een volledig democratisch gekozen regering.