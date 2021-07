Opnieuw massale ontvoering schoolkinderen in Nigeria

De slaapvertrekken van de leerlingen van de Bethel Baptist-school, waar de gewapende mannen binnenvielen. Beeld AFP

Volgens de politie en de oprichter van de school wisten vijfentwintig leerlingen te ontkomen aan de bende, evenals een leraar. De rest van de kinderen werd meegenomen naar het bos.

Grootschalige ontvoeringen van schoolkinderen was jarenlang het handelsmerk van de islamitische terreurgroep Boko Haram. De laatste jaren hebben ook militante groepen en criminele bendes zich erop gestort, met de bedoeling losgeld te eisen.

De ontvoering vond plaats in de nacht van zondag op maandag, toen de leerlingen van de Bethel Baptist-school in het zuiden van Kaduna aan het slapen waren. Volgens de politie bestormde een onbekend aantal gewapende mannen het complex van de kostschool. Nadat ze de bewakers hadden overmeesterd, vielen ze de slaapvertrekken binnen. Een deel van de naar schatting 180 leerlingen, die in hun examenperiode zitten, wisten hierna echter te vluchten. Bij de inval zouden geen doden zijn gevallen.

Betaling losgeld

De aanval volgt op eerdere, soortgelijke ontvoeringen in de eerste helft van dit jaar, waarbij honderden leerlingen werden ontvoerd. Zo werden er eind februari in de deelstaat Zamfara, ook in het noordwesten van Nigeria, 279 schoolmeisjes van een internaat meegenomen door een gewapende bende. De leerlingen werden dagen later weer vrijgelaten.

Volgens gouverneur Bello Matawalle hadden ‘berouwvolle bandieten’ meegeholpen om de meisjes vrij te krijgen. Er werd gesproken met de ontvoerders, maar hij wilde niet ingaan op vragen wat er precies was gedaan om de leerlingen vrij te krijgen. Direct doken er echter verhalen op dat er een losgeld was betaald. In mei vielen gewapende mannen op motorfietsen een islamitische school in de deelstaat Niger binnen. Zeker 136 leerlingen werden toen meegenomen.

Chantage

De ouders deden daarna een beroep op de autoriteiten om alles te doen om hun kinderen vrij te krijgen. Maar plaatsvervangend gouverneur Ahmed Ketso maakte duidelijk dat er niet zou worden betaald. ‘Wij betalen geen losgeld aan ontvoerders’, aldus Ketso. Van de circa duizend leerlingen die sinds eind vorig jaar zijn ontvoerd, worden nog steeds zo'n honderdvijftig vermist. Ook personeel van ziekenhuizen en burgers werden het slachtoffers van de bendes.

President Muhammadu Buhari deed in februari een dringend beroep op de deelstaten ‘om hun beleid te herzien om bandieten te belonen met geld en voertuigen’. Buhari waarschuwde dat het zou leiden tot nog meer ontvoeringen. ‘De regering zal niet bezwijken voor chantage door bandieten en criminelen die zich richten op onschuldige scholieren in afwachting van enorme losgeldbetalingen’, aldus de president. Buhari staat onder grote druk om een einde te maken aan de gewapende aanvallen van de bendes.