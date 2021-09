Opnieuw levenslang voor Venezolaanse terrorist ‘Carlos de Jakhals’

De terrorist Carlos de Jakhals, die eigenlijk Ilich Ramirez Sanchez heet, is opnieuw veroordeeld tot levenslang. Beeld .

De Venezolaanse terrorist, die eigenlijk Illich Ramirez Sanchez heet, was in 2017 tot levenslang veroordeeld voor een aanslag op een drogisterij op de Champs-Élysées in Parijs in 1974. Daarbij kwamen twee mensen om het leven, en raakten 36 anderen gewond.

In 2019 besloot het hoogste Franse gerechtshof dat er opnieuw naar de straf moest worden gekeken omdat de terrorist twee keer zou zijn gestraft voor hetzelfde feit: zowel voor het meedragen als voor het gebruiken van een granaat. De rechter besloot donderdag echter dat de straf moest blijven staan.

Alleen op papier

Het zou alleen op papier verschil hebben gemaakt, omdat Sanchez nog twee andere levenslange straffen uitzit. Hij is veroordeeld voor de moord in 1975 op twee Franse agenten en een politie-informant, en ook voor een serie bomaanslagen in Parijs en Marseille in 1982 en 1983, waarbij in totaal elf doden vielen.

‘De Jakhals’ was twee decennia lang de meest gezochte terrorist ter wereld. Hij werd in 1975 berucht door zijn overval op het kantoor van de OPEC in Wenen, waar hij een zaal vol ministers uit de olie-exporterende landen gijzelde. Sanchez noemde zichzelf een linkse guerrillastrijder, maar zou later ook voor geheime diensten hebben gewerkt. Syrië, Irak en Jordanië hielden hem een aantal jaren buiten bereik van de westerse rechtbanken, maar in 1994 werd hij, onder nooit opgehelderde omstandigheden, door Franse veiligheidsagenten in Soedan opgepakt.