Opnieuw krachtige aardbeving op Lombok

Het Indonesische eiland Lombok is opgeschrikt door een krachtige aardbeving met een kracht van 6,3. Dat meldt de Amerikaanse Geologische Dienst. Het epicentrum lag op zo'n 8 kilometer diepte in het noordoosten van het eiland. Over schade of eventuele slachtoffers is nog niets bekend.