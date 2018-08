Opnieuw klappen voor klimaatactivisten Groningen: politie spreekt over ‘communicatiefout’

Woensdagavond heeft de politie in Groningen opnieuw klappen met wapenstokken uitgedeeld aan klimaatactivisten van het gezelschap Code Rood . De politie meldde later het ingrijpen te betreuren: er was sprake van een ‘communicatiefout’.

Het incident vond plaats toen een groep van zo’n 150 demonstranten oprukte richting een gaswinningslocatie van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) bij Amsweer. De politie was daar ‘preventief aanwezig’. Het betreden van het bedrijventerrein zou gevaarlijk zijn.

Op het NAM-terrein heeft de politie vervolgens naar eigen zeggen demonstranten tegen moeten houden. Daarbij is gebruikgemaakt van wapenstokken. Volgens Code Rood hebben de activisten de gaslocatie echter niet betreden. Er zijn volgens de protestbeweging twee actievoerders gewond geraakt.

Beelden van collega @robertpastoor tijdens deze laatste actie in Amsweer. #rtvnoord pic.twitter.com/6NoPGI2fDB Mario Miskovic

Enkele uren na het incident meldde de politie op Twitter de actie te betreuren. Het gebruik van wapenstokken zou een gevolg zijn geweest van ‘een communicatiefout in de aansturingslijn’.

Politiewoordvoerder Ernest Zinsmeyer wil niet verder toelichten wat er precies fout ging. ‘Er is iets misgegaan met de aansturing van onze mensen ter plaatse. Het gebruik van geweld moet altijd goed worden getoetst. Dat is nu niet afdoende gebeurd.’

Volgens hem kwamen de actievoerders niet voorbij het hekwerk van de gaslocatie, maar negeerden ze wel een verboden toegang-bord.

Buiten bewustzijn

Dinsdagavond kwam het ook al tot een gewelddadige confrontatie bij het Tankenpark van de Nederlandse Aardolie Maatschappij in Farmsum, waar Code Rood sinds dinsdag een zitblokkade houdt. Er raakten vijf mensen gewond, een persoon was kort buiten bewustzijn.

Volgens de politie was het ‘tegen de demonstratieregels in’ dat demonstranten richting de hekken bewogen. ‘Agenten hebben meerdere malen gevraagd om bij de hekken weg te gaan. Daar is niet naar geluisterd. Hierdoor moest de politie optreden.’

Toch kwamen de beelden van de rake klappen die werden uitgedeeld aan onder meer zittende vrouwen de politie op forse kritiek te staan. De burgemeester van Delfzijl, Gerard Beukema, zei in Dagblad van het Noorden het incident te betreuren. ‘We hebben vanmorgen indringend met de politie gesproken over het optreden gisteravond’, zei hij woensdag.

Nog diezelfde avond volgde niettemin het nieuwe incident. Dat heeft volgens politiewoordvoerder Zinsmeyer te maken met de omvang van de operatie. ‘We moeten deze dagen heel veel agenten inzetten, en vanwege de ploegendienst zijn dat niet altijd dezelfde mensen.’

Hart onder de riem

Code Rood is een internationaal gezelschap van klimaatactivisten uit binnen- en buitenland dat strijd tegen de fossiele industrie. Zij willen met burgerlijke ongehoorzaamheid Groningen een hart onder de riem steken vanwege de problemen die de provincie ondervindt door de gaswinning. Bij het protest zijn relatief weinig Groningers betrokken.

De beweging staat voor vreedzaam protest, maar afspraken met de lokale autoriteiten over de demonstratie zijn niet heilig voor Code Rood, liet een woordvoerder eerder weten. ‘Onze blokkade is illegaal. We houden ons niet per se aan de regels.’

Woensdag kreeg een cameraman van PowNed een duw van een activist die niet door de omroep gefilmd wenste te worden, hoewel de demonstratie plaatsvindt op de openbare weg. Een deel van de klimaatactivisten draagt maskers of bedekt het gezicht. Achternamen worden ook aan journalisten doorgaans niet gegeven, volgens een woordvoerder uit vrees voor juridische consequenties van de actie.