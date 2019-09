Opnieuw incident met trouwstoet: politie Amsterdam grijpt in

Op 9 september heeft de politie een trouwstoet aan de kant gezet vanwege diverse verkeersovertredingen. Beeld Politie.nl

De politie greep in na meerdere meldingen van overlast van een trouwstoet van ongeveer vijftien auto’s op de A4. De deelnemers zouden rookfakkels hebben aangestoken, midden op de snelweg. Inderdaad vond de politie na inspectie van de aan de kant gezette voertuigen een groot aantal rookfakkels in de kofferbak van een van de auto’s. De 21-jarige bestuurder van dit voertuig kreeg hiervoor een bekeuring.

Ook bleken drie gehuurde auto’s niet te worden bestuurd door degene die op het huurcontract stond vermeld. Het autoverhuurbedrijf heeft hierop laten weten de auto’s terug te willen. Verder heeft de politie vier bekeuringen uitgedeeld vanwege in de stoet gepleegde verkeersovertredingen.

De trouwstoeten van huwelijksvierders van veelal Turkse of Marokkaanse afkomst liggen onder vuur sinds een ernstig incident in Rotterdam anderhalve week geleden. Een van die feestvierders sloeg toen een agent tegen de grond. Die agent was afgekomen op meldingen van overlast van die stoet door overmatig toeteren en gevaarlijk rijgedrag. Een deelnemer werd daarop agressief tegen de politieman die hen daarop kwam aanspreken. De agent verloor korte tijd het bewustzijn. De dader is niet gepakt.

Discussie

Maandelijks zijn er honderden van dergelijke trouwstoeten in Nederland. Overlast door toeteren en gevaarlijk rijgedrag bij dit soort vieringen komt vaker voor, maar hoe vaak wordt niet geregistreerd. Zulk ernstig geweld als in Rotterdam is in elk geval uitzonderlijk, maar de discussie over het fenomeen is wel geopend.

Verbieden gaat te ver, is de voorlopige conclusie in Rotterdam. Wellicht moet het houden van een dergelijke viering vooraf worden gemeld: dit is een van de maatregelen die burgemeester Aboutaleb overweegt. Deze donderdag spreekt hij hierover met de Rotterdamse gemeenteraad. ‘Wij gaan breder kijken: hoe om te gaan met dergelijke trouwstoeten', zegt de burgemeesterswoordvoerder. ‘Hij wil van de raad horen welke ideeën er leven. Een feestje geven mag, maar het moet wel binnen de regels blijven.’

Turkse en Marokkaanse organisaties vrezen dat hun feestjes, die meestal volgens de regels en hooguit wat lawaaierig verlopen, nu aan banden gaan worden gelegd, vanwege ‘onderbuikgevoelens’ in de maatschappij. ‘Jammer dat een misstand als deze, waarbij een agent is neergeslagen, nu wordt gebruikt om hele groepen weg te zetten’, reageerde de Rotterdamse fractie van Denk. Maar fractievoorzitter Stephan van Baarle van Denk staat niet onwillig tegen regulatie. Wie een trouwmanifestatie wil houden, kan dat best vooraf melden, denkt hij.