Opnieuw goed kwartaal voor particuliere beleggers, aandelen van Shell zijn het populairst

Aandeelhoudersvergadering van Shell in Ahoy, Rotterdam. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Particuliere beleggers hebben een goed tweede kwartaal achter de rug: hun beleggingen zijn in totaal met 5,1 miljard euro in waarde gestegen. Het is het derde kwartaal op rij dat de beleggingen van huishoudens in waarde stegen, na juist forse verliezen in de eerste negen maanden van 2022. Dat laten nieuwe cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB) zien.

Bijna twee miljoen Nederlandse huishoudens hebben beleggingen. Gemiddeld gingen zij in het tweede kwartaal er dus met een kleine 2.700 euro op vooruit. Deze toename was volgens DNB geheel te danken aan koerswinsten, dus niet aan extra aangekochte aandelen. Integendeel, particulieren verkochten juist per saldo 168 miljoen euro aan aandelen.

Van de 166 miljard euro aan particuliere beleggingen zit het grootste deel, 103 miljard, in beleggingsfondsen. Daarna volgen ‘losse’ beursgenoteerde aandelen, met 57 miljard. Slechts een fractie van het particuliere geld, 5,6 miljard euro, is belegd in obligaties.

Het obligatiebezit steeg in het tweede kwartaal wel naar het hoogste niveau sinds eind 2017. Een verklaring hiervoor is de gestegen rente, waardoor het rendement voor beleggers bij de aankoop van nieuwe obligaties stijgt.

Het beursgenoteerde aandeel waar particulieren het meeste in hebben belegd, is dat van Shell. De beleggingen van Nederlandse huishoudens bij dat bedrijf hebben een waarde van ruim 5 miljard euro. Dit is exclusief aandelen die via beleggingsfondsen zijn gekocht. Eind 2020 waren de aandelen van particulieren bij Rabobank nog het meest waard. Ledencertificaten van deze coöperatie worden als aandeel geteld.