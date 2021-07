Opnieuw geen uitzending RTL Boulevard, na eerdere ‘dreiging met raketwerper’

Beveiliging bij de studio van RTL Boulevard, eerder deze week. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd om de hoek van de studio neergeschoten na een uitzending van het programma waarin hij aanwezig was. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Beeld ANP

Zondag hebben RTL en productiehuis Fremantle uitvoerig overlegd met de autoriteiten, schrijven ze in een persverklaring. Door een aantal extra veiligheidsmaatregelen – details zijn niet bekendgemaakt – was het mogelijk zondagavond weer vanuit Amsterdam uit te zenden. ‘Maar wij hebben zelf besloten vandaag het team van RTL Boulevard rust te geven.’

Dinsdagavond werd Peter R. de Vries neergeschoten in de buurt van de studio, kort nadat hij als misdaadjournalist zijn verhaal had gedaan in het tv-programma. Voor zover bekend vecht hij nog steeds voor zijn leven. Medewerkers van RTL Boulevard hebben psychische hulp aangeboden gekregen.

NRC kwam zondag met meer informatie over de dreiging, op basis van bronnen binnen het opsporingsapparaat. De politie zou berichten van criminelen hebben onderschept waarin de optie van een aanslag op de redactie van RTL Boulevard werd besproken. Daarbij zouden automatische vuurwapens of een raketwerper worden gebruikt.

In 2018 werd een Amsterdams kantoorpand, van onder andere het tijdschrift Panorama, beschoten met een antitankwapen. Het Openbaar Ministerie noemde dat later een ‘aanslag op de persvrijheid in Nederland’, ook al zwegen de veroordeelden, drie leden van de motorclub Caloh Wagoh Main Triad, over hun motief.

Volgens NRC zou de recente dreiging te maken hebben met ‘groot ongenoegen’ in de onderwereld over mediaberichten waarin een verband wordt gelegd tussen de moordaanslag op De Vries en zijn rol als adviseur van de kroongetuige die belastend heeft verklaard over de van drugshandel en liquidaties verdachte Ridouan T.

In plaats van RTL Boulevard werd zaterdag een herhaling uitgezonden van afgelopen woensdag, die geheel in het teken stond van Peter R. de Vries. Zondag zond RTL Voor Hetzelfde Geld uit, waarin mensen op zoek gaan naar hun droomhuis.

‘We stellen alles in het werk om de uitzendingen vanaf maandag 12 juli te hervatten’, beloven de omroep en de producent: ‘Nederland is een vrij land en onafhankelijke media zijn essentieel voor het functioneren van onze rechtsstaat. Wij blijven vechten om die rol te vervullen, zeker ook met RTL Boulevard, en zijn trots op het team dat met dezelfde overtuiging en gedrevenheid de draad morgen weer oppakt.’

Betrokkenen gaan niet in op onbevestigde mediaberichten dat het programma de komende dagen wordt uitgezonden vanaf een andere, geheime locatie.

Voor de journalistiek is dit alles ‘buitengewoon ernstig’, stelt Peter ter Velde van PersVeilig, een meldpunt en helpdesk voor journalisten. ‘Er zijn eerder incidenten geweest met televisieprogramma’s, denk aan Tarik Z. bij het NOS Journaal en de Hells Angels die bij Barend & Van Dorp binnenvielen. Maar dat er zo’n serieuze, zware bedreiging is dat een programma moet worden gecanceld is volgens mij uniek.’

Misdaadjournalist John van den Heuvel, die onder andere werkt voor RTL Boulevard, noemt de ontruiming een nieuw dieptepunt. ‘Onze berichtgeving zal nooit wijken voor narco-terreur’, schrijft hij op Instagram. ‘Wij zwijgen nooit.’