Opnieuw geen gratie voor levenslang gestrafte Loi C.

Vrijdagmorgen werden op de Algemene Begraafplaats Crooswijk de 4 Chinese slachtoffers begraven van de moord, die 11 September 1987 plaats vond in een woning aan de Statensingel in Rotterdam. Beeld ANP

De 61-jarige C. zit al bijna 33 jaar vast. Hij kreeg in 1987 levenslang voor het medeplegen van drievoudige moord en doodslag. Gedragsdeskundigen en begeleiders stellen dat het recidivegevaar laag is. Het hof heeft geoordeeld, in navolging van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat een levenslange straf inhumaan is.

De minister is echter van oordeel dat er ook na bijna 33 jaar nog steeds sprake kan zijn van vergelding en bescherming van de maatschappij.

Volgens C.’s advocaat Mathieu van Linde is de afwijzing van C.’s gratieverzoek onrechtmatig. ‘Volgens de jurisprudentie mag een minister alleen van een positief advies van het hof afwijken indien zich bijzondere omstandigheden voordoen waarmee het hof in zijn positieve advies geen rekening heeft gehouden. Die omstandigheden moeten zodanig zijn dat ze tot afwijking van het positief advies nopen. Daarvan is bij mijn cliënt geen sprake.’

Eerder wilde de minister verhinderen dat C. met onbegeleid verlof kon. Toen oordeelde de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) dat dit ministerieel besluit onrechtmatig was, waarna C. alsnog met verlof mocht.

Van Linde beraadt zich op juridische vervolgstappen.