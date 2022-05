Opnieuw geen bedden beschikbaar in Ter Apel: asielzoekers moeten nacht doorbrengen op een stoel

Het aanmeldcentrum in Ter Apel barst uit zijn voegen. Beeld ANP / Robin Utrecht

Het is niet voor het eerst dat er mensen in een wachtruimte op een stoel de nacht moesten doorbrengen. Aanmeldcentrum Ter Apel, dat zo’n tweeduizend mensen kan herbergen, worstelt al tijden met grote drukte. Hierdoor moet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vaak op het laatste moment in andere gemeenten extra slaapplekken zoeken. De afgelopen weken bleek dat meermaals een onmogelijke opdracht.

Om Ter Apel in ieder geval op de korte termijn te ontlasten, zegden de 25 veiligheidsregio’s vorige week toe ieder 150 noodopvangplekken te gaan regelen. Woensdag moeten volgens planning de eerste vier locaties openen. Veiligheidsregio Fryslân heeft zich daarvoor al gemeld. Of andere veiligheidsregio’s hetzelfde doen, is niet bekend. Het is onduidelijk of er komende nacht in Ter Apel wel genoeg bedden zullen zijn.

‘Gesleep met mensen’

Volgens staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) moeten de extra opvangplekken een einde maken aan ‘dat gesleep met mensen’. De leidde tot vervoersproblemen: half mei dreigden vijftig asielzoekers al eens op stoelen te moeten slapen omdat er geen bus beschikbaar was om hen naar een andere locatie te brengen.

Of die nieuwe opvangplekken Ter Apel voldoende kunnen ontlasten, vindt een woordvoerder van het COA moeilijk te voorspellen. ‘Het helpt zonder enige twijfel, maar we weten niet hoeveel asielzoekers zich aanmelden.’

Gemeenten verplicht om asielzoekers op te vangen

Om ook op de langere termijn de druk op de asielketen te verlichten, wil het kabinet elke gemeenten in Nederland vanaf volgend jaar verplicht asielzoekers laten opvangen. ‘Ik heb steeds gezegd dat ik het een nederlaag zou vinden als we tot dwang moeten overgaan’, aldus staatssecretaris Van der Burg. ‘Het klopt dat dat niet goed is voor het draagvlak, maar er is in Nederland ook geen draagvlak om mensen op straat te laten slapen.’

Daarnaast wil het kabinet de komende periode werk maken van het onderbrengen van statushouders. Die verstoppen nu al maanden de doorstroom vanuit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel naar de asielzoekerscentra (azc’s). Eenderde van de ruim 39 duizend plaatsen die het COA tot zijn beschikking heeft, is momenteel bezet door vergunninghouders.

Bovendien is staatssecretaris Van der Burg met een gemeente in gesprek om een nieuw aanmeldcentrum voor asielzoekers te openen. Op dit moment is Ter Apel de enige plek waar asielzoekers hun procedure kunnen beginnen. Het liefst zou het kabinet in totaal vier van dit soort centra inrichten.