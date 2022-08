Opnieuw explosies op bezette Krim, Oekraïense elitetroepen zouden aanval achter de linies hebben uitgevoerd

Rookpluimen boven Majskoje, dinsdagmiddag. Oekraïense elitetroepen zouden er achter de vijandelijke linies een aanval hebben uitgevoerd, meldt The New York Times. Beeld REUTERS

Volgens het Russische ministerie was Oekraïense ‘sabotage’ de oorzaak van de ontploffing in het depot in het plaatsje Majskoje. Aan de explosie ging volgens Rusland een brand vooraf in een tijdelijke opslagplaats van het depot. Hoe de sabotage door het Oekraïense leger tot de brand en explosie geleid zou hebben, vermeldden de Russische autoriteiten niet.

Volgens Russische staatsmedia is rondom het depot een gebied met een straal van 5 kilometer afgezet en zijn zeker tweeduizend inwoners uit de regio geëvacueerd. Het Russische staatspersbureau Tass maakt melding van twee gewonden, zonder ernstig letsel.

Een anonieme Oekraïense regeringsfunctionaris meldt aan The New York Times dat een Oekraïense militaire elite-eenheid, die achter de vijandelijke linies opereerde, verantwoordelijk was voor de ontploffing. Oekraïne heeft nog niet officieel gereageerd op de vermeende betrokkenheid bij de aanval.

Een paar uur na de explosies had Andri Jermak, de stafchef van president Volodymyr Zelensky, op Twitter al wel gehint op een Oekraïense rol in de gebeurtenissen. Het leger van zijn land blijft zich inzetten ‘om ons land volledig te ontdoen van Russische indringers’, schreef hij. ‘De Krim is Oekraïne.’ Ook de Oekraïense luchtmacht zinspeelde via Twitter op betrokkenheid door een video van de explosie nabij Dzjanko te delen.

Rookpluimen op vliegbasis bij Simferopol

Later op dinsdag maakten Russische media ook melding van explosies in het midden van de Krim, dat in 2014 door Rusland werd geannexeerd. Op een militaire vliegbasis enkele tientallen kilometers ten noorden van Simferopol, de hoofdstad van de autonome republiek op het schiereiland, zouden zwarte rookpluimen zijn te zien.

Op het schiereiland in de Zwarte Zee vonden begin vorige week ook al enkele explosies plaats. Volgens de Russen waren die explosies op een militair vliegveld een ongeluk zonder noemenswaardige materiële schade, maar uit satellietbeelden bleek later dat zeker acht Russische gevechtsvliegtuigen en twee gebouwen geheel of grotendeels verwoest waren. De Oekraïense regering gaf haar betrokkenheid niet toe, maar verscheidene militaire experts achtten dit wel aannemelijk.

Ondertussen heeft het Russische leger, een klein halfjaar nadat het de grootschalige invasie in Oekraïne begon, de Zwarte Zee nog allerminst onder controle. Volgens de inlichtingendiensten van het Verenigd Koninkrijk heeft Rusland het merendeel van zijn oorlogsschepen zelfs teruggetrokken tot de kustlijn van de Krim. De vloot zou de Russische grondsoldaten enkel met langeafstandsraketten ondersteunen.

De afgelopen maanden leed het Russische leger in de strijd op en rondom het water al enkele pijnlijke nederlagen. Zo trok het zich eind juni halsoverkop terug van Slangeneiland, een stuk rots dat ongeveer 200 kilometer ten westen van de Krim ligt en niet alleen grote strategische, maar ook symbolische waarde had. In april wist Oekraïne al totaal onverwacht het vlaggeschip van de Russische vloot, de Moskva, tot zinken te brengen.