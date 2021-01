Opnieuw explosie bij Poolse supermarkt, nu in Tilburg

In december raakte bij een explosie in het winkelcentrum Beverhof in Beverwijk de gevel van een Poolse supermarkt fors beschadigd. Beeld ANP

De eigenaar van deze winkel, Mohamed Mahmoud, is ook eigenaar van de supermarkten in Aalsmeer en Beverwijk, waar in december explosies hebben plaatsgevonden. Tegen Omroep Brabant zegt de man dat hij geen idee heeft wat het motief van de daders zou kunnen zijn. ‘Ik ben heel verdrietig. Het was een mooie winkel met flink wat personeel, een goed lopende zaak’, aldus Mahmoed.

Grote klap

De explosie vond rond 03.00 uur plaats. De winkel staat in een los gebouw bij een winkelcentrum. ‘In het winkelcentrum is niet zo veel schade. Het gebouwtje zelf is flink geraakt. Het is een grote klap geweest’, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Ook in een nabijgelegen flat zijn ruiten gesneuveld van bergingen op de begane grond. De hulpdiensten zijn ter plaatse en specialisten van de politie doen onderzoek.

Vorige maand vonden ook al diverse explosies plaats in Poolse supermarkten, verspreid door het land. Begin december gingen in één nacht explosieven af in winkels in Heeswijk-Dinther en Aalsmeer. Een dag later was het raak in Beverwijk. Diezelfde winkel werd later in de maand opnieuw getroffen.

Of de explosie in Tilburg verband houdt met de eerdere ontploffingen is nog onduidelijk. De politie zegt op twitter op zoek te zijn naar getuigen en camerabeelden.

Bij een Poolse supermarkt aan het #paletplein #Tilburg is zojuist een explosief afgegaan. Er is brand in de winkel. Ruiten in een straal van 100 meter zijn gesneuveld. Voor zover nu bekend geen gewonden. Hulpdiensten en specialisten politie ter plaatse voor onderzoek. — Politie Tilburg eo (@Politie_Tilburg) 4 januari 2021