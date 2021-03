Opnieuw een record: Bitcoin breekt door grens van 50 duizend euro

Een Bitcoin-advertentie in New York. Beeld REUTERS

Het idee achter de Bitcoin is dat het een digitaal betaalmiddel is zonder beheerder, er is geen bank of toezichthouder die de munt controleert. Dit is mogelijk omdat alle transacties openbaar worden vastgelegd in een onwrikbaar kasboek, zodat het niet mogelijk is om betalingen te vervalsen. Er zijn meer van dit soort cryptomunten, maar Bitcoin is met een totale waarde van meer dan 1000 miljard dollar de grootste.

Toen Tesla begin februari besloot Bitcoins te gaan accepteren, en bovendien 1,5 miljard dollar in de digitale munt investeerde, schoot de koers omhoog. Vervolgens verloor de munt halverwege februari weer bijna een kwart van zijn waarde.

De huidige heropleving is hoogstwaarschijnlijk te danken aan de optimistische reactie van de financiële markten op het Amerikaanse coronasteunpakket van 1.900 miljard dollar, dat deze week is goedgekeurd door de Senaat. Niet alleen brak de munt door de barrière van 50 duizend euro, voor het eerst was de waarde ook hoger dan 60 duizend dollar.

Dat de koers van de Bitcoin zo’n achtbaan is, maakt de cryptomunt tot dusverre lastig bruikbaar als stabiel betaalmiddel. De munt kan daarom vooral op enthousiasme rekenen van idealisten die een nieuw financieel systeem voor zich zien zonder tussenkomst van officiële instanties, en van speculanten.

Een beperkt aantal bedrijven accepteert de digitale munt. Het gaat onder meer om Expedia, een online reisbureau, en Twitch, een platform waarop je live mee kunt kijken met gamers en ze hiervoor een donatie geven.

Er zijn grote zorgen over hoe milieubelastend de Bitcoin is. Om het openbare blockchainkasboek zo onwrikbaar te maken als het is, moeten ingewikkelde cryptografische puzzels worden opgelost voor elke transactie. Dat vergt een immense hoeveelheid rekenkracht en daarmee stroom.

Omdat je voor het leveren van de benodigde rekenkracht Bitcoins als beloning ontvangt, is het een heus businessmodel geworden om op plekken met goedkope stroom loodsen vol te zetten met computers die meehelpen om de puzzels op te lossen. Afhankelijk van de schatting slurpt deze Bitcoin-industrie jaarlijks evenveel elektriciteit als Chili of Nederland. Janet Yellen, de nieuwe minister van Financiën in de Verenigde Staten, noemde de cryptomunt afgelopen februari nog ‘extreem inefficiënt’.