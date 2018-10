Opnieuw een laagterecord; Nederland waterland hoopt vurig op regen

‘Dit is geen leuke tijd’, zegt schippersvrouw Fiona Oomen. Haar man Rein is vanochtend met zijn binnenvaartschip de Martinique vanuit de haven van Rotterdam vertrokken met bestemming Hengelo. Normaal zou hij de Waal volgen tot aan het Pannerdensch kanaal en dan over de IJssel omhoog gaan naar Zutphen.

Maar vanwege de lage waterstand op de IJssel moet Rein nu omvaren over het Amsterdam-Rijnkanaal en dan via de randmeren bij Kampen de IJssel op draaien. Een omweg van zes tot acht uur, aldus Oomen. En dan ook nog eens met maar een derde van de normale lading aan boord. ‘Het wordt wel duur zo.’

Woonboten zijn droog komen te liggen en liggen nu scheef. Een bewoner heeft plankjes onder zijn koelkast gelegd om die recht te houden. Beeld Marcel van den Bergh

Nederland waterland ondervindt steeds meer hinder van de extreem lage waterstand. Woonboten vallen op het droge, in Brabant lopen de vennen leeg, cruiseschepen blijven aan de kant, bouwbedrijven komen in de problemen doordat de aanvoer van grondstoffen stokt.

Ook deze eigenaar van een plezierjacht maakt van de nood een deugd: hij schildert een deel van zijn schip onder de waterlijn, waar hij normaliter met kwast en verf niet bij kan komen. Beeld Marcel van den Bergh

Dinsdag daalde het peil bij Lobith tot 651 centimeter, een nieuw laagterecord. Het vorige record, dat stamde uit 2011, werd al gebroken in augustus. Een verbetering van de situatie zit er deze week nog niet in. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand deze week nog een centimeter lager zakt.

Een vrachtschip in de Waal is als gevolg van de lage waterstand vanaf de dijk nauwelijks nog zichtbaar. Beeld Marcel van den Bergh

Op diverse plekken zijn al maatregelen genomen. Vrijdag werd de stuw in de Rijn bij Driel (bij Arnhem) opengezet, omdat het waterpeil stroomafwaarts hoger stond dan stroomopwaarts. Normaal is het juist andersom. ‘Daar zijn de sluisdeuren niet op berekend’, zegt een woordvoerster.

‘Er is niet zoveel water te verdelen’

Woensdag komt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling bijeen om maatregelen te bespreken. Wat die gaan behelzen, is nog onduidelijk, zegt de woordvoerster. ‘Er is gewoon niet zo veel water te verdelen. Wat kun je dan doen?’

Bij de Nijmeegse containeroverslag BCTN merken ze de gevolgen van hoog water aan den lijve, vertelt coördinator Dave Admiraal. Door het lage water zijn schepen met bestemming Duitsland gedwongen een deel van hun containers in Nijmegen aan de kant te zetten. Daarvoor moeten extra schepen worden ingezet. Want stroomopwaarts in Duitsland zijn de problemen nog groter.

Het interieur van een drooggevallen woonboot - ter oriëntatie: het schilderij hangt nu inderdaad recht. Beeld Marcel van den Bergh

Deel van de Rijn uit de running

Bij Kaub, een belangrijk meetpunt in de Duitse Bovenrijn tussen Koblenz en Mainz, is het peil al gezakt naar 31 centimeter, zegt Leny van Toorenburg van binnenvaartorganisatie Koninklijke Schuttevaer. ‘Lager dan ooit. Voor grote schepen is dat deel van de Rijn uit de running.’

Ook op de route Nijmegen-Rotterdam kunnen schepen slechts 35 tot 40 procent van hun normale lading vervoeren, aldus Admiraal van BCTN. Door al die extra schepen is het nog drukker op de toch al smallere vaarwegen.

Dat geldt met name voor het bochtige stuk van de IJssel tussen Zutphen en Arnhem; daar is de vaargeul hier en daar zo smal dat schepen elkaar niet kunnen passeren. Op sommige plaatsen is de laagst gepeilde diepgang nog maar 145 centimeter, zegt Oomen. ‘Je moet echt wachten op elkaar. Nog even en we kunnen helemaal niet meer varen.’

De binnenvaartschippers hopen maar op één ding, zegt Toorenburg: ‘Dat het gaat regenen!’ Wat dat betreft is er reden voor hoop: vanaf eind deze week wordt er regen verwacht.