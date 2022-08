Opnieuw een agent van Russische geheime dienst ontmaskerd

Het is onduidelijk of het ‘Maria Adela Kuhlfeldt Rivera’ is gelukt om militaire geheimen te ontfutselen aan haar Navo-contacten. Beeld Marco Baldassarre

De vrouw, die zich Maria Adela Kuhlfeldt Rivera noemde, bewoog zich vanaf 2013 in societykringen in Napels, waar zij haar eigen sieradenboetiek had. In werkelijkheid was ze volgens het onderzoekscollectief een ‘illegal’, een agent die een buitenlandse identiteit aanneemt om onder de radar te blijven. Jaren eerder had ze geprobeerd de Peruaanse nationaliteit te krijgen, maar ze had zo’n onwaarschijnlijk verhaal – ze zou ooit door haar Peruaanse moeder in de Sovjet-Unie zijn achtergelaten – dat haar verzoek werd afgewezen. Bovendien bestond de kerk waar ze in Peru gedoopt zou zijn destijds nog niet.

Haar doelwit in Napels was het daar gevestigde Navo-hoofdkwartier. Via een afdeling van de Lions Club kwam ze in contact met tal van Navo-officieren. Met een van hen had ze zelfs een korte tijd een affaire. Later bleek dat zij af en toe onder het mom van zakenreizen ook naar Bahrein reisde, waar de Verenigde Staten een grote marinebasis hebben.

Blunder

Maar op 15 september 2018 vertrok ze plotseling uit Napels naar Moskou; een dag nadat Bellingcat een onderzoek had gepubliceerd met de namen en paspoortnummers van GROe-agenten die geprobeerd hadden de dubbelspion Sergej Skripal in het Britse Salisbury te vermoorden met het zenuwgas novitsjok. Nu is duidelijk waarom zij zich zo haastig uit de voeten maakte. Dankzij hackers uit Belarus heeft Bellingcat ontdekt dat Kuhlfeldt Rivera op paspoorten reisde die uit dezelfde serie komen als Dennis Sergejev, een van de GROe-agenten die bij de mislukte moordaanslag op Skripal betrokken was.

Ook de GROe-agenten die andere aanslagen uitvoerden, zoals de eveneens mislukte vergiftiging van een Bulgaarse wapenfabrikant en het opblazen van een wapendepot in Tsjechië, hadden paspoorten uit een speciale serie. Een blunder waar GROe nog steeds last van heeft. Met veel moeite heeft het collectief nu ook de identiteit van de ‘juwelenontwerper’ – in werkelijkheid was het goedkoop Chinees spul – weten te achterhalen: Olga Kolobova. Zij gebruikt op WhatsApp dezelfde profielfoto als de foto die de verdwenen ‘Peruaanse’ societyfiguur uit Napels op Facebook en Instagram plaatste.

Het blijft onduidelijk of het Kuhlfeldt Rivera is gelukt om militaire geheimen te ontfutselen aan haar Navo-contacten. In elk geval heeft het bondgenootschap nooit publiekelijk alarm geslagen.

‘Illegals’

Rusland maakt wel meer gebruik van ‘illegals’. In 2010 pakte de Amerikaanse FBI tien ‘illegals’ op die voor Moskou werkten, onder wie de 29-jarige Anna Chapman. Zij kwamen een jaar later vrij in het kader van een spionnenruil, waarbij Skripal naar het Verenigd Koninkrijk mocht vertrekken. Eenmaal terug in Rusland groeide Chapman uit tot een soort patriottisch sekssymbool en kreeg ze zelfs de leiding over de ‘Jonge Garde', de jongerenafdeling van president Poetins partij Verenigd Rusland.

Dit jaar pakte de Nederlandse AIVD een Russische ‘illegal’ op toen die op Schiphol aankwam voor een stage bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. De Rus deed zich voor als een Braziliaan, maar heette in werkelijkheid Sergej Vladimirovitsj Tjserkasov. Volgens de AIVD werkte de man, die op het vliegtuig terug werd gezet, ook voor de militaire inlichtingendienst GROe.

Moskou heeft belangstelling voor het Strafhof omdat dat onderzoek doet naar mogelijke oorlogsmisdaden door het Russische leger in Oekraïne. Het is onduidelijk of de GROe-agent ook in het bezit was van een paspoort uit de speciale serie. Wel beging hij zelf een stommiteit: hij had een papier bij zich met allerlei details van zijn fictieve verleden die hij van zijn bazen kennelijk uit zijn hoofd moest leren.