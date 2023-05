Opnieuw drie Iraniërs geëxecuteerd voor rol in protesten tegen het regime

Demonstranten op de Dam protesteren voor democratie en mensenrechten in Iran op zaterdag 20 mei. Beeld ANP

De Iraanse justitie maakte vrijdag bekend dat Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi en Saeed Yaghoubi zijn terechtgesteld. Ze werden achter gesloten deuren veroordeeld voor ‘corruptie op aarde’, onder meer vanwege het gebruik van wapens en het ondermijnen van de staatsveiligheid tijdens een protest in november in Isfahan, de derde stad van Iran. De mannen wilden in hoger beroep gaan, maar dat verzoek werd enkele weken geleden door het hooggerechtshof afgewezen.

Het is niet bekend hoe de mannen zijn gedood. Eerder deze week deelden familieleden nog video’s op sociale media, waarin ze om steun vro/,/, /egen. Daarop verzamelden auto’s voor de gevangenis van Isfahan, waar de inzittenden al toeterend en schreeuwend tegen de opgelegde doodstraf protesteerden. Ook ging een foto rond op sociale media van een handgeschreven, door de mannen ondertekende boodschap: ‘Laat ze ons niet vermoorden.’

"We need your help. Don't let them kill us."

Note smuggled out of prison where protesters Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi & Saeed Yaghoubi face imminent risk of execution @khamenei_ir must stop their execution NOW #StopExecutionsInIran #نگذارید_ما_را_بکشندhttps://t.co/t5557QApej pic.twitter.com/qziQWHztVJ — Amnesty Iran (@AmnestyIran) 17 mei 2023

Volgens Amnesty International zijn de mannen gemarteld en hebben ze onder dwang een verklaring afgelegd. Majid Kazemi, die in een audioboodschap verklaarde onschuldig te zijn, kreeg volgens bronnen een video te zien waarin zijn broer werd gemarteld. Zijn ondervragers zouden hebben gedreigd zijn familieleden te vermoorden als hij niet bekende. ‘Ze bleven me slaan en bevolen me te zeggen dat dit wapen van mij was... Ik zei ze dat ik zou zeggen wat ze maar wilden, maar laat alsjeblieft mijn familie met rust’, zei Kazemi.

Roep om internationale reactie

De mensenrechtenorganisatie roept de internationale gemeenschap op om de executies niet alleen te veroordelen, maar ook juridische stappen tegen het Iraanse regime te nemen. ‘Mensen in Iran hebben niet de luxe van tijd – ze worden willekeurig in een gruwelijk tempo van hun leven beroofd onder het mom van gerechtelijke executies’, schrijft Diana Eltahawy, vice-directeur van Amnesty voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika, in een verklaring.

De drie mannen namen afgelopen november deel aan een van de massale protesten tegen het regime en voor rechten voor vrouwen en minderheden, die na de dood van Mahsa Amini uitbraken. De 22-jarige vrouw overleed in september in detentie nadat ze door de zedenpolitie was gearresteerd omdat ze haar hoofddoek verkeerd droeg. Het regime reageerde alleen maar met meer repressie. Sinds het begin van de protestgolf zijn tienduizenden mensen veroordeeld, van wie tientallen tot de doodstraf.

Hoofddoek in de auto

Hoewel de demonstraties na maanden zijn verstomd, zijn er nog veel vrouwen die zich uit verzet in het openbaar niet aan de kledingvoorschriften houden zoals ze in de sharia-wetgeving zijn vastgelegd. Video’s van vrouwen zonder hoofddoek in winkels, restaurants en het openbaar vervoer worden massaal gedeeld op sociale media.

Om tegen hen op te treden scherpte het regime onlangs de regels aan: vrouwen moeten nu ook in hun eigen auto een hoofddoek dragen, op straffe van onder meer inbeslagname van het voertuig. Camera’s op straat vormen de extra ogen van de zedenpolitie. Vrouwen die zich niet correct kleden - lange, wijdvallende kleding en het haar bedekt - kunnen een boete krijgen of zelfs worden gearresteerd.

Ook heeft de politie sinds kort de bevoegdheid om bedrijven te sluiten waar vrouwelijke werknemers hun haar niet bedekken. Het Iraanse dagblad Shargh berichtte begin april, een maand na invoering van de nieuwe regels, dat al meer dan honderd winkels en bedrijven hadden moeten sluiten.