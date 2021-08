Opnieuw doden door overstromingen, modderlawines dreigen: wat kan China doen tegen aanhoudende wateroverlast?

Hulpverleners evacueren een kind. Beeld AFP

Vorige maand stonden grote delen van de Midden-Chinese provincie Henan al blank door extreem hevige regenval. In provinciehoofdstad Zhengzhou viel in drie dagen de hoeveelheid regen die normaal in één jaar op de stad neerkomt. In Henan worden nog steeds vijftig mensen vermist. Inmiddels zijn meer dan driehonderd doden geborgen. De meeste slachtoffers vielen in Zhengzhou, waar de metro onder water kwam te staan.

De jongste watersnood treft vooral kleinere steden en plattelandsgebieden in Hubei. Dat is een waterrijke provincie: de naam verwijst naar een verzameling grote meren in het gebied. In het district Liulin stond het water donderdag al 3,5 meter hoog, 2.700 huishoudens zitten er zonder stroom. De totale schade aan huizen, bedrijven en akkers wordt volgens de Engelstalige staatskrant China daily geschat op 17 miljoen dollar.

Al treft deze watersnood minder mensen dan in Henan – tot dusver zijn er slechts zesduizend mensen geëvacueerd –, in deze bergachtige streken is tijdens zware regenval een grote kans op aardverschuivingen. In acht provincies zijn dan ook waarschuwingen voor ‘geologische rampen’ zoals modderlawines van kracht. Alleen al in Hubei staan 774 stuwmeren en andere waterreservoirs op knappen.

Wateromleiding

China kampt regelmatig met overstromingen: de meest desastreuze watersnood was in 1998, toen tijdens het regenseizoen in de zomer vrijwel alle grote rivieren buiten hun oevers traden. Meer dan tweeduizend mensen kwamen om en drie miljoen huizen werden vernield. Chinese ingenieurs reageerden met projecten voor dijkverzwaring, dammen en kanalen die water uit het zuiden naar het droge noorden omleiden. Dat soort megaprojecten zijn echter niet afdoende om de bevolking in de Chinese miljoenensteden te beschermen tegen extreem weer.

Toen de Yangtze en andere rivieren in 1998 buiten hun oevers traden, woonde slechts eenderde van de Chinese bevolking in steden, tegen 75 procent nu. Volgens officiële cijfers is echter slechts 2 procent van de 654 overhaast gebouwde Chinese megasteden enigszins bestand tegen extreem weer zoals hevige regens, hittegolven en langdurige droogte.

Daarom zijn er sinds 2014 proefprojecten voor ‘sponssteden’, waar parken, uiterwaarden en andere natuurgebieden in stedelijk gebied worden aangelegd om overtollig water op te vangen, zodat het later kan worden hergebruikt. Het is de bedoeling dat in 2030 de dertig deelnemende ‘sponssteden’ 80 procent van hun oppervlak met dat soort slimme, groene watergebieden hebben ingericht.

Onzeker echter is of steden dat met behulp van investeringen van marktpartijen voor elkaar krijgen, nadat de overheidsfinanciering ter waarde van 14 miljard dollar voor de klimaatvriendelijke herinrichting vorig jaar afliep. Bovendien zeggen Chinese deskundigen dat zelfs de beste sponsstad de extreme regenval van deze zomer niet kunnen verwerken.