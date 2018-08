Opnieuw dodelijk slachtoffer bij botsing onbewaakte spoorwegovergang

Op een onbewaakte spoorwegovergang bij Scheemda (Groningen) is maandagochtend een 78-jarige automobilist overleden na een botsing met een trein. In de trein zat alleen een machinist, hij kwam volgens de Politie Groningen ‘met de schrik vrij’. Waarschijnlijk gaat het om een ongeval, zo meldt de politie. Het zou niet het eerste zijn op deze spoorwegovergang.

‘Deze overweg staat op de nominatie om aangepakt te worden’, laat een woordvoerder van ProRail weten. ‘Hij staat zelfs op twee lijstjes: op een lijst met onbewaakte overgangen, daar hebben we een programma voor. En op een lijst voor een extra sneltrein die op het traject Groningen – Winschoten gaat rijden. Dat traject moet intensiever worden beveiligd.’

Maatregelen bij deze overgang zijn niet overbodig, zo leert de geschiedenis. In januari van dit jaar vond er al een aanrijding plaats, daarbij vielen geen slachtoffers. In 2015 kwam wel een automobilist om het leven toen hij met zijn auto in botsing kwam met een trein. Ook in 2008 ging het mis: een 79-jarige vrouw botste met haar fiets op een trein en overleed. In 2011 raakten drie mensen gewond bij een aanrijding.

Fatale ongelukken

Het aantal slachtoffers op spoorwegovergangen in Nederland neemt de laatste jaren af, hoewel dit jaar meer slachtoffers vielen dan vorig jaar: acht in het afgelopen halfjaar, terwijl dat er in heel 2017 vijf waren. Over de laatste tien jaar vielen bij spoorwegovergangen gemiddeld elf doden per jaar.

‘Het liefst willen we alle onbewaakte overwegen zo snel mogelijk opheffen of beveiligen’, zegt de ProRail-woordvoerder over de overweg in Scheemda. ‘Maar we hebben ook met andere partijen te maken. Deze spoorwegovergang ligt op het terrein van een particulier. Daarmee gaan we zo snel mogelijk in gesprek.’

ProRail wil de overgang tijdelijk sluiten tot de beveiliging is geregeld. Voor het treinverkeer heeft dit geen effect, maar het wegverkeer zal moeten omrijden.

Onderzoeksrapport

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) publiceerde vorige maand een rapport waarin de raad het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) opriep meer te doen aan de veiligheid op spoorwegovergangen. ‘De aandacht en ambitie voor overwegveiligheid is verslapt’, concludeert de OVV.

Het ministerie kreeg in het bijzonder kritiek op de rol van gemeenten in het ombouwen van onveilige naar veilige overwegen. ‘Er wordt verlangd van lokale overheden dat zij 50 procent meebetalen, terwijl zij formeel geen verantwoordelijkheid dragen voor overwegveiligheid’, schreef de raad destijds.

Lees verder onder de grafiek

ProRail

Ook spoorbeheerder ProRail kwam er niet zonder kritiek vanaf. ProRail zou er bij een ongeval te gemakkelijk uitgaan van roekeloos gedrag van de automobilist, en dat hun gedrag niet of nauwelijks beïnvloedbaar is.

‘Voor ons geldt: de beste overweg is geen overweg’, zei ProRail-directeur Pier Eringa daarover destijds tegen de Volkskrant. ‘Wij willen ook best meer werk maken van het beveiligen van onbeveiligde overgangen, al biedt ook dat geen garantie op het uitblijven van ongevallen.’

Toch gaat ProRail onbewaakte spoorwegovergangen versneld aanpakken. ProRail maakt daarover afspraken met betrokken partijen als gemeenten en omwonenden. Het kabinet trekt bovendien 50 miljoen euro extra uit voor het beveiligen van gevaarlijke overgangen.