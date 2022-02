Opnieuw blijkt dat een Nederlandse gynaecoloog stiekem vrouwen insemineerde met zijn eigen zaad

Ingevroren eicellen in Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp. Beeld Koen van Weel / ANP

Daarmee is Henk Nagel de vierde vruchtbaarheidsarts in Nederland van wie is bewezen dat hij vrouwen zonder toestemming insemineerde met zijn eigen zaad. Bestuursvoorzitter Piet-Hein Buiting van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), waarin het Carolus Ziekenhuis opging, noemt de werkwijze van Nagel ‘onbegrijpelijk en ontoelaatbaar’. Een gynaecoloog kan niet tegelijkertijd behandelaar én spermadonor zijn, zegt hij.

Het ziekenhuis heeft daarom de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ingelicht. Ook volgt een onafhankelijk onderzoek. Mensen die zich door Nagel hebben laten behandelen, kunnen zich bij het JBZ melden, zegt Buiting. ‘We willen ze steunen en onderzoeken of er nog andere gevallen zijn.’

Voorzichtige matches

De zaak kwam vorig jaar aan het licht toen een donorkind zich bij het JBZ meldde. Hij was via dna-databanken op zoek gegaan naar zijn biologische vader. Daaruit rolden, aldus Buiting, ‘voorzichtige matches met bloedverwanten van de oud-gynaecoloog’, die zich tussen 1977 en 1985 als enige van de drie gynaecologen in het Carolus Ziekenhuis bezighield met kunstmatige inseminatie.

Het JBZ benaderde Nagel voor een verwantschapsonderzoek. Daaruit bleek dat hij inderdaad de vader van het donorkind is. ‘Hij vertelde ons dat hij het deed om de wensouders te helpen’, zegt Buiting. ‘En dat hij het, bezien met de ogen van nu, nooit meer zou doen.’

Nagel gaf toe in nog drie gevallen zijn eigen sperma te hebben gebruikt bij een vruchtbaarheidsbehandeling. Het is onduidelijk of daaruit ook kinderen geboren zijn. In de databank van stichting Fiom, waarin het dna van zoekende donorkinderen zit, was volgens het JBZ maar één match met het dna-profiel van Nagel.

Of de gynaecoloog strafbaar gedrag vertoonde en of er juridische consequenties voor hem zijn, durft bestuursvoorzitter Buiting niet te zeggen. ‘Er bestonden toen geen specifieke wetten die dit verboden. Het ligt bij het Openbaar Ministerie of hij vervolgd moet worden. Wij richten ons vooral op de wensouders en de donorkinderen.’

Topje van de ijsberg

Ties van der Meer van de Stichting Donorkind, die de belangen van donorkinderen behartigt, is blij dat het Jeroen Bosch Ziekenhuis dit nieuws naar buiten brengt en een onderzoek aankondigt. ‘Dit is zorgvuldig gedaan’, zegt hij. ‘Het is belangrijk dat het medische systeem en de overheid hier lessen uit trekken.’

De stichting verwacht dat er nog meer van deze zaken naar buiten zullen komen. Van der Meer heeft zicht op in ieder geval één andere arts die zijn eigen zaad gebruikte bij de behandeling van vrouwen in een privékliniek. Mogelijk wordt daar binnenkort meer over bekend, als de betrokkenen er klaar voor zijn.

‘Dit is het topje van de ijsberg’, zegt Van der Meer. ‘In de hoogtijdagen waren er meer dan twintig klinieken. Daar zijn 40- tot 120 duizend donorkinderen verwekt. Er is van alles misgegaan. En dan heb ik het niet alleen over artsen die hun eigen sperma gebruikten, maar ook over artsen die in plaats van sperma van de wensvader sperma van een donor gebruikten.’

Andere tijden

De zaak-Nagel volgt op drie vergelijkbare zaken. Vorige week bleek dat een gynaecoloog van het voormalige Elisabeth Ziekenhuis in Leiderdorp zeker 21 kinderen verwekte bij moeders die dachten dat ze met sperma van een anonieme donor werden geïnsemineerd.

Eind 2020 maakte het Isala Ziekenhuis in Zwolle bekend dat de inmiddels overleden gynaecoloog Jan Wildschut tussen 1980 en 1994 zijn eigen sperma gebruikte in plaats van donorsperma. Later bleek dat Wildschut soms ook het zaad van een echtgenoot verving door zijn eigen zaad. Hij heeft minstens 47 nakomelingen.

En dan was daar nog de geruchtmakende zaak van vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat, die in zijn eigen kliniek zeker zeventig kinderen verwekte.

Dat gebeurde wel in andere tijden. Regels en protocollen waren er nauwelijks, en anoniem doneren was nog toegestaan. Daar kwam in 2004 verandering in. Wie sindsdien verwekt is, heeft het recht te weten wie zijn donorvader is.