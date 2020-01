Opnieuw blaast de Kamer een reis naar Moskou af

Beeld ANP

De relatie tussen Nederland en Rusland blijft uiterst stroef. Een Kamerdelegatie zou in februari naar Moskou vliegen om te spreken met collega’s uit de Doema, maar de trip is alweer afgeblazen. Dit keer omdat D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma een inreisverbod bleek te zijn opgelegd.

En verder: Minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus bestrijdt dat zijn departement opnieuw onwelgevallige informatie heeft achtergehouden.

En verder: Minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus bestrijdt dat zijn departement opnieuw onwelgevallige informatie heeft achtergehouden.

ANNULERING VAN DE DAG

Die reis naar Moskou? Die komt er niet

Onderlinge solidariteit is vaak ver te zoeken in de Tweede Kamer, maar Rusland weet het dan toch voor elkaar te krijgen. Nu blijkt dat D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma geen visum krijgt om volgende maand naar Moskou af te reizen, hebben zijn collega’s uit de buitenlandcommissie dinsdag besloten om uit solidariteit de hele trip te annuleren.

Zo wil het maar niet vlotten met ‘de dialoog’ tussen Moskou en Den Haag. In 2018 stond er ook al een Kamercommissie klaar om naar Rusland te vertrekken, maar de reis ging toen niet door vanwege een klunzige Russische spionageoperatie bij de OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons). De herkansing is nu dus ook al afgeblazen. Een nieuwe trip zal wel weer even op zich laten wachten en de annuleringspremie zal in dat geval flink omhoog gaan.

Als #Rusland een lid van onze Kamerdelegatie weigert, ⁦@swsjoerdsma⁩ of wie dan ook, dan weigert het een gesprek met ons vrije parlement. Dan ga ik dus ook niet mee. https://t.co/WNOejWSDzv — Sven Koopmans (@SvenKoopmansVVD) 27 januari 2020

Waarom Sjoerdsma precies op een zwarte lijst staat, is niet helemaal duidelijk. De Russen weigeren vooralsnog tekst en uitleg te geven. Als het aan de Tweede Kamer ligt, komt de Russische ambassadeur opheldering verschaffen, maar die houdt zich vooralsnog op de vlakte.

Zeker is wel dat Sjoerdsma zeer kritisch is op Rusland. Hij pleitte voor meer sancties vanwege het gebrek aan medewerking van het Kremlin rondom MH17. Ook was de D66'er een voorvechter van de ‘Magnitsky-wet’, waardoor buitenlandse tegoeden worden bevroren van Russische functionarissen die zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen.

De jongste politieke rel met Rusland komt anderhalve maand voordat het strafproces inzake de MH17-ramp begint, en enkele weken na de publicatie van een nieuwe Ruslandstrategie van de regering. Daarin wordt vastgelegd dat het beleid jegens Rusland eigenlijk niet verandert. Op meer toenadering hoeft voorlopig niemand te rekenen.

OPHEF VAN DE DAG

Grapperhaus verdedigt zijn ministerie

Het wordt wel de theorie van de roze olifant genoemd: als je mensen vertelt dat ze niet aan een roze olifant moeten denken, gaan ze het juist doen. Minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus trekt zich daar weinig van aan. ‘Er vallen geen lijken uit de kast’, zei hij dinsdag in het wekelijkse Vragenuur. Waarna iedereen het wilde hebben over de lijken in de kast van zijn ministerie.

Waar gaat het dit keer over? Volgens het Algemeen Dagblad hebben zeven klokkenluiders aan de bel getrokken over de druk die de ambtelijk top van het departement zou uitoefenen op de Inspectie Justitie en Veiligheid. Kritische rapporten zouden zijn afgezwakt en onwelgevallige informatie werd achtergehouden voor de Tweede Kamer. De inspecteurs gingen dusdanig gebukt onder interne censuur door hun toenmalige baas, inspecteur-generaal Gertjan Bos, dat zij burn-outklachten kregen of eerder met pensioen gingen.

De klokkenluiders zouden met een reeks van concrete voorbeelden zijn gekomen. Zo moest een rapport over de totstandkoming van de Nationale Politie van Bos worden aangepast na opmerkingen van toenmalig korpschef Gerard Bouman. Een rapport over brandweerzorg zou zijn verzacht na inmenging door de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV). Ook onderzoeken bij de politie – naar de nekklem bij arrestant Mitch Henriquez en de kwaliteit van de recherche – werden beïnvloed. En dat asielzoekers bij binnenkomst in Nederland soms beelden van martelingen of kinderporno op hun telefoon hebben, mocht niet in een rapport over de Immigratie- en Naturalisatiedienst verschijnen, aldus de klokkenluiders in het AD.

Grapperhaus zei dat hem twee formele meldingen bekend waren, waarover hij in januari 2018 de Kamer heeft geïnformeerd. De andere klachten hebben volgens de minister nooit tot een formele melding geleid. De CDA-minister wil wel gaan kijken of de Inspectie niet buiten het ministerie gehuisvest moet worden, ook om de onafhankelijkheid van het instituut te bevestigen. Eerder besloot Grapperhaus dat ook al te doen met het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van Justitie, een onafhankelijk instituut dat eveneens onder druk stond van de ambtelijke top.

CORONAVIRUS

Geen debat, wel overleg

De Tweede Kamer vindt het niet nodig om op korte termijn te debatteren over de uitbraak van het coronavirus. Een voorstel daartoe van FvD-voorman Thierry Baudet werd vandaag afgewezen. Een al ingepland overleg op 6 februari vindt de rest van de Kamer goed genoeg. ‘Het toont de algehele vakantie van de geschiedenis die hier wordt genomen’, mopperde Baudet.

.@thierrybaudet krijgt geen steun voor een snel debat in de Tweede Kamer over het Coronavirus. Een overleg op 6 februari vindt de Kamer snel genoeg. Baudet: ‘Het toont de algehele vakantie van de geschiedenis die hier wordt genomen.’ — Guus Valk (@apjvalk) 28 januari 2020

Ondertussen vindt er wel hoog overleg plaats tussen Nederland en andere Europese landen over de vrijwillige evacuatie van Nederlanders uit de stad Wuhan. Mogelijk wordt een twintigtal Nederlanders teruggevlogen door een ander land, bijvoorbeeld Frankrijk. Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok, die dinsdag overleg had met zijn Franse ambtsgenoot, verwacht dat er later deze week een besluit over wordt genomen. Evacuatie van Nederlanders uit andere delen van China is vooralsnog niet aan de orde.

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant.